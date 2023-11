Lazio-Roma ore 18 LIVE: Bove in vantaggio su Sanches. Davanti Dybala e Lukaku

I giallorossi impegnati questa sera nel derby contro i biancocelesti di Sarri. Mourinho in attacco si affida alla coppia formata dall'argentino e dal belga

Dopo la sconfitta inattesa contro lo Slavia, la Roma deve ripartire in campionato e questa sera avrà la possibilità di farlo nella partita più attesa. Di fronte infatti la Lazio di Sarri nel derby della Capitale. Mourinho, dopo la strigliata nel post partita di Praga, sceglie davanti a Rui Patricio la solita linea a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. In mezzo al campo ballottaggio tra Bove e Renato Sanches con l'azzurro in vantaggio. Davanti la coppia Dybala-Lukaku.

LAZIO ROMA

16:50 - 12 nov Manca sempre meno al fischio d'inizio. La squadra è arrivata all'Olimpico. A breve inizierà il riscaldamento 16:44 - 12 nov La Roma è appena arrivata all'Olimpico. Delirio fuori lo stadio: i tifosi caricano la squadra 16:13 - 12 nov La Roma ha appena lasciato Trigoria con direzione Stadio Olimpico. Tanti tifosi si sono radunati nel piazzale antistante il centro sportivo per caricare la squadra con cori e fumogeni

Lazio-Roma, le probabili formazioni — LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Saná, Isaksen, Castellanos. Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Zalewski, Belotti, Azmoun, Pellegrini, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Massa (Imperia). Assistenti: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Colombo. Var: Irrati. Avar: Paganessi.

PREPARTITA - Dopo la pazza vittoria contro il Lecce, per la Roma c'erano tutti i presupposti per un avvicinamento piuttosto sereno alla stracittadina ma la sconfitta con lo Slavia Praga ha di nuovo mescolato le carte. Mourinho si è fatto sentire sia negli spogliatoi dell'Eden Arena e sia in questi giorni a Trigoria. Si aspetta una reazione da parte della sua squadra nella sfida più attesa dell'anno.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini che però partirà solo dalla panchina. Torna invece nell'undici titolare Spinazzola che si riprenderà il posto sula corsia di sinistra. Il dubbio principale riguarda il centrocampo con Bove e Renato Sanches (meno Aouar) a contendersi una maglia da titolare. In attacco invece nessun dubbio: lo Special One punterà sulla qualità di Dybala e sui gol di Lukaku.

DOVE VEDERLA - Il derby tra Lazio e Roma, dodicesima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 17.15. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato per il commento tecnico da Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida 181 tra Roma e Lazio. Il bilancio è a favore dei giallorossi che hanno portato a casa 67 successi a fronte di 63 pareggi e 50 affermazioni biancocelesti. Contando invece solo il campionato, sarà l'incrocio numero 161 e anche qui il bilancio è a favore della Roma (57 successi, 60 pareggi, 42 sconfitte). L'ultima vittoria però risale al 20 marzo 2022. La doppietta di Abraham e il capolavoro di Pellegrini su punizione archiviarono il derby con un netto 3-0 in favore della Roma. Il giocatore giallorosso attualmente in rosa con più presenze nella stracittadina è Stephan El Shaarawy. Il Faraone conta 12 derby con 2 gol segnati.