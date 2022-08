Juventus-Roma diretta LIVE, ufficiale: in attacco Pellegrini, Dybala e Abraham

Primo big match stagionale per entrambe le squadre che arrivano alla partita con due punti di differenza. I giallorossi sono a punteggio pieno dopo aver battuto Salernitana e Cremonese

Mancano poche ore al fischio d’inizio della sfida tra Juventus-Roma. Primo big match stagionale per entrambe che arrivano alla partita con due punti di differenza. I giallorossi sono a punteggio pieno dopo aver battuto Salernitana e Cremonese. Mentre i bianconeri dopo la vittoria all’esordio contro il Sassuolo hanno pareggiato 0-0 con la Sampdoria. Mourinho ha confessato la formazione ieri in conferenza stampa. L’unico cambio è quello di Matic al posto dell’infortunato Zaniolo. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Cristante in coppia con il serbo che fa il suo esordio dal 1’. Sulle fasce Spinazzola e Karsdorp. Pellegrini torna sulla trequarti insieme a Dybala alle spalle di Abraham. Problemi anche per Allegri che deve fare a meno di Bonucci e ha perso Di Maria per un problema fisico.

Juventus-Roma: formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): IN ATTESA

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, Volpato, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Irrati. Guardalinee: Preti-Berti. Quarto Uomo: Abisso. Var: Di Paolo Avar: Paganessi

ULTIME DA TRIGORIA - Due indisponibili per Mourinho. Zaniolo e Wijnaldum non ci saranno per la partita con la Juventus. L’olandese, che ha deciso di non operarsi, tornerà nel 2023 mentre Zaniolo proverà a tornare contro l’Atalanta tra 3 settimane. Per il resto sono tutti a disposizione dello Special One

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17.45. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Gli 88 precedenti dicono 58 vittorie per i bianconeri, 21 pareggi e 9 successi della Roma. L’ultima vittoria della Juventus è quella della passata stagione per 1-0 grazie al gol di Kean e alla parata di Szczesny sul rigore di Veretout. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2010-2011 (1-1, ultima gara giocata all’Olimpico, nessun pareggio allo Stadium). La Roma, invece, si impose a Torino nel 2019-2020 per 1-3.