Inter-Roma LIVE, ufficiali: Kristensen a destra. Davanti la coppia Lukaku-El Shaarawy

I giallorossi tornano a San Siro per provare a bissare il successo dello scorso anno. Di fronte i nerazzurri di Inzaghi

Redazione

La Roma è pronta ad affrontare il secondo big match di questo campionato. Dopo la sconfitta interna contro il Milan, i giallorossi saranno di scena a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi per mettere da parte un avvio di campionato ad handicap e tornare nelle definitivamente nelle zone alte della classifica. Mourinho (squalificato) dovrà provarci però con numerose assenze di lusso come Dybala, Smalling, Pellegrini e Spinazzola che l'anno scorso confezionarono con gol e assist il successo per 2-1.

INTER ROMA

17:08 - 29 ott La formazione ufficiale dell'Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez 17:08 - 29 ott La formazione ufficiale della ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku 16:52 - 29 ott La Roma è arrivata a San Siro. A breve la squadra in campo per il riscaldamento 16:49 - 29 ott È già tutto pronto nello spogliatoio della Roma

Inter-Roma, le formazioni ufficiali — INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoumé, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Aouar, Pagano, D'Alessio, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Cherubini. Allenatore: Moutinho (in panchina Foti).

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Peretti e Bresmes. IV uomo: Manganiello. Var: Di Paolo. Avar: Dionis.

PREPARTITA - Preparazione alla partita piuttosto movimentata con un uomo al centro della scena: Romelu Lukaku. Il belga farà per la rima volta ritorno a San Siro dopo l'addio burrascoso di questa estate. Ad attenderlo una rumorosa contestazione. Fischietti o meno, il pubblico interista non risparmierà di certo il suo ex beniamino.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho torna a San Siro con non pochi problemi di formazione. Lo Special One dovrà rinunciare a Dybala, Smalling, Spinazzola e Pellegrini che avevano confezionato il successo della passata stagione. oltre a loro, assenti anche Sanches, Kumbulla e Abraham. A centrocampo Bove parte in vantaggio rispetto ad Aouar così come El Shaarawy su Belotti per far coppia con Lukaku. Sulla sinistra confermato Zalewski visto il forfait di Spinazzola.

DOVE VEDERLA - Il match di San Siro tra Inter e Roma sarà visibile su DAZN. Basterà connettersi all'app da smart tv di ultima generazione, oppure tramite console di gioco come Playstation o Xbox. Infine un'altra via per vedere la gara è usare Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'Inter è imbattuta in 11 delle ultime 12 partite contro la Roma con 6 vittorie e 5 pareggi. L'unico successo giallorosso risale al match d'andata della passata stagione quando Dybala e Smalling zittirono San Siro. L'ultima volta che la Roma ha vinto in due trasferte contro l'Inter, era successo con Zeman e Garcia in panchina a cavallo tra il 2012 e il 2013. La formazione di Mourinho arriva a questa partita dopo 3 vittorie di fila in campionato, mai da agosto 2020 (con Fonseca) ne ha ottenute di più consecutivamente. L'Inter è la squadra maggiormente affrontata dalla Roma in tutte le competizioni: 212.