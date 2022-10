Inter-Roma diretta LIVE, ufficiale: Abraham in panchina. Dybala dal 1′

I giallorossi tornano in campo dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Torna la Joya

Redazione

Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. La Roma è ospite dell’Inter a San Siro con oltre 4000 tifosi al seguito ma senza Mourinho in panchina. Lo Special One rientrerà con il Lecce. Recuperano Dybala e Pellegrini e tornano dopo un mese Kumbulla ed El Shaarawy. Solita difesa a tre per la Roma con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Il difensore brasiliano è reduce dall’esordio con la sua nazionale. A centrocampo giocano Matic e Cristante. Gioca Dybala mentre va in panchina Abraham. Sulla trequarti anche Zaniolo mentre sulle fasce ci saranno Celik e Spinazzola. Inzaghi non ha recuperato Lukaku che tornerà contro il Barcellona in Champions League.

Inter-Roma: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Dybala. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Bove, Celik, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy, Abraham.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Passeri-Costanzo. Quarto uomo: Ghersini. Var: Mazzoleni. AVar: Longo.

PREPARTITA - Torna il campionato dopo la sosta per la Nations League. Inter e Roma arrivano da due sconfitte. I nerazzurri sono stati battuti dall’Udinese mentre i giallorossi hanno per con l’Atalanta. La distanza in classifica è di un solo punto. Mourinho sarà squalificato e in panchina siederà il vice Foti.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera tutti, ad eccezione di Karsdorp e Wijnaldum. Pellegrini e Dybala hanno smaltito i problemi accusati due settimane fa. Tornano anche El Shaarawy e Kumbulla dopo un mese di stop. Nell’Inter non recupera Lukaku che tornerà in campo martedì contro il Barcellona.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Inter-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17.00. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), solo tra il 1935 e il 1941 ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso) - l’ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale infatti al 26 febbraio 2017 (1-3 al Meazza). Grande equilibrio nelle ultime 17 sfide tra Inter e Roma al Meazza in Serie A: cinque successi per parte e sette pareggi - i nerazzurri sono però rimasti imbattuti nelle cinque più recenti (2V, 3N).