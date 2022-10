Helsinki-Roma diretta LIVE, ufficiale: out Belotti e Ibanez. Giocano Vina e Volpato

I giallorossi hanno bisogno dei tre punti. Matic è out per infortunio ma Mourinho recupera Pellegrini e Zalewski

Redazione

Alle ore 21 la Roma scende in campo per sfidare l’Helsinki in una gara da dentro o fuori. I giallorossi devono vincere per far rimanere accese le speranze di qualificazione al turno successivo di Europa League. Ludogorets e Real Betis si incontrano alle 18.45, ma Mourinho non vuole pensare alla gara in Bulgaria. Tanti gli indisponibili, ieri non è partito con il gruppo Matic per un problema muscolare. C’è capitan Pellegrini che ha recuperato dall’infortunio al flessore. La sorpresa è la presenza di Zaniolo che non ha voluto lasciare i compagni nonostante la squalifica. Scelte quasi obbligate per lo Special One che davanti schiera Abraham. L’inglese deve sbloccarsi in Europa, mentre il Gallo deve dare continuità alla buona prestazione in Spagna contro il Betis.

Helsinki-Roma, le formazioni ufficiali — HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. A disposizione: Tannander, Saksela, Toivio, Riski, Boujellab, Martic, Radulovic, Terho, Tanaka, Serrarens, Kokko, Abubakari. Allenatore: Toni Koskela.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Mancini, Vina; Pellegrini, Cristante, Camara; El Shaarawy, Abraham, Volpato. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Karsdorp, Spinazzola, Ibanez, Bove, Faticanti, Shomurodov, Belotti, Cherubini. Allenatore Mourinho

Arbitro: Martins. Guardalinee: Tavares e Campos Quarto uomo: Carvalho Var: Godinho Avar: Miguel

PREPARTITA - “Non siamo in gita”. Queste le parole usate da Mourinho alla viglia del match di questa sera. La Roma è costretta a vincere se vuole sperare nel secondo posto del girone. Alle 18.45 si sfideranno Ludogorets e Betis ma lo Special One non vuole pensare all’altro match del Gruppo C.

ULTIME DA TRIGORIA - La Roma arriva in Finlandia con molti problemi. Out anche Matic oltre a Celik, Dybala e Wijnaldum. Giallorossi che affronteranno l’Helsinki senza buona parte del mercato estivo. Ha recupera Lorenzo Pellegrini dal problema al flessore e ci sarà anche Zalewski che aveva saltato la partita con il Napoli per una gastroenterite.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Sarà visibile anche su Sky Sport per gli abbonati sul canale 201 Sky Sport Uno HD o sul 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport HD (canale 252), o ancora su NOW Tv per gli abbonati. Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma affronta per la seconda volta l’HJK Helsinki in una gara ufficiale. I giallorossi contano un solo precedente contro una formazione finlandese nel passato europeo. Si tratta della doppia sfida di Coppa delle Coppe (ottavi di finale) contro l’Ilves Tampere. Andata 1-1 in Finlandia, ritorno 5-2 all’Olimpico per i giallorossi. All’andata vittoria della formazione di Mourinho per 3-0 grazie ai gol di Dybala, Pellegrini e Belotti.