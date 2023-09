Genoa-Roma diretta LIVE ore 20.45: torna Pellegrini. Karsdorp insidia Kristensen

La Roma va a caccia della prima vittoria in trasferta. I tre punti fuori dall’Olimpico mancano da aprile 2023

Redazione

La Roma va a caccia della prima vittoria in trasferta. I tre punti fuori dall’Olimpico mancano da aprile 2023. In quel caso fu decisivo un rigore di Paulo Dybala. L’argentino sarà costretto agli straordinari e giocherà anche oggi al fianco di Lukaku. Mourinho ritrova Pellegrini: il capitano parte titolare dopo aver saltato le ultime tre per infortunio. In mezzo al campo confermati Paredes e Cristante. Difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. Sulla destra ballottaggio tra Karsdorop e Kristensen.

Genoa-Roma, le probabili formazioni — GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas. Allenatore: Gilardino.

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio Assistenti: Scatragli-Zingarelli IV uomo: Tremolada Var: Mazzoleni. Avar: Paterna

PREPARTITA - Mourinho si affida a Pellegrini e lo schiera titolare insieme a Lukaku e Dybala. Scelte obbligate in difesa con il solito terzetto davanti a Rui Patricio. Giallorossi che devono tornare a vincere dopo il pareggio contro il Torino. La Roma con tre punti si ritroverebbe a -7 dal primo posto dopo il ko di ieri dell’Inter.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera Pellegrini e Aouar, ma lascia ancora a casa Smalling. Il centrale inglese è out per un problema al tendine. Fuori anche Renato Sanches che tornerà dopo la sosta per le nazionali.

DOVE VEDERLA - Il match tra Genoa e Roma, sesta giornata del campionato di Serie A 2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato per il commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Roma e Genoa si sono sfidate in 122 precedenti in gare ufficiali. Il bilancio vede i giallorossi in vantaggio con 59 vittorie ottenute, 26 pareggi, 37 affermazioni rossoblù. In Massima Divisione, il numero delle gare si riduce a 110 con 53 vittorie della Roma, 25 pareggi, 32 vittorie del Genoa.