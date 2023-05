Fiorentina-Roma ore 18 diretta LIVE: torna Smalling. In attacco c’è Belotti

Alle 18:00 i giallorossi saranno in trasferta al Franchi per affrontare la squadra guidata da mister Vincenzo Italiano

Redazione

Mancano solo 4 giorni alla finale di Budapest, ma prima la Roma deve affrontare la Fiorentina al Franchi (ore 18). Contro la viola, Mourinho decide di lasciare a casa 5 titolari in vista del match contro il Siviglia: Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono infatti partiti con la squadra. In porta si rivede Svilar con Smalling, Llorente e Ibanez nel terzetto difensivo. Davanti oltre a Belotti (favorito su Abraham), ci sono Solbakken ed El Shaarawy.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni — FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouame, Barak, Brekalo; Jovic. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Bianco, Gonzalez, Ikone, Saponara, Sottil, Cabral. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy, Belotti. A disposizione: Boer, Celik, Mancini, Cristante, Keramitsis, Tahirovic, Darboe, Wijnaldum, Volpato, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Perretti e Lombardi. IV uomo: Manganiello. Var: Maresca. Avar: Piccinini

PREPARTITA - Quella di questa sera al Franchi sarà una partita "scomoda" per entrambe le squadre che nei prossimi giorni saranno impegnate nelle finali delle coppe europee. Tra quattro giorni infatti, i giallorossi di Mourinho saranno a Budapest nell'ultimo atto dell'Europa League contro il Siviglia. L'obiettivo di oggi è non allungare ancora di più la lista degli infortunati.

ULTIME DA TRIGORIA - Per evitare di incappare in nuove problematiche fisiche, Mourinho sceglie un ampio turnover con 5 big come Matic, Dybala, Pellegrini, Spinazzola e Wijnaldum lasciati a casa. Lo Special One si affiderà di nuovo a Svilar tra i pali con Missori sulla corsia di destra e Zalewski in quella opposta. Davanti Belotti parte favorito su Abraham che invece si accomoderà in panchina. Dietro il Gallo ci saranno Solbakken ed El Shaarawy.

DOVE VEDERLA - Il match di campionato tra Fiorentina e Roma sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Per vederla in televisione bisognerà connettersi all'app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick TV e TIMVISION BOX. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida numero 193 tra Fiorentina e Roma. Il bilancio sorride ai giallorossi con 68 vittorie, rispetto ai 58 successi dei toscani. I pareggi sono invece 66. Limitandoci alla Serie A, si tratta della sfida numero 168. Nelle sole gare giocate a Firenze i precedenti 83 con il fattore campo che si è rivelato spesso decisivo visto che in questo caso le vittorie viola sono 34 contro le appena 17 della formazione giallorossa.