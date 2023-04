Feyenoord-Roma, diretta LIVE ore 18.45: Abraham titolare. Dubbio Pellegrini

I giallorossi in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League: al 'De Kuip' gli olandesi cercano vendetta dopo la finale persa a Tirana in un ambiente caldissimo

Dalla ripresa del campionato, post-derby, la Roma è tornata a macinare punti vincendo contro Sampdoria e Torino. E senza subire gol. Un buon momento, sia a livello fisico che mentale, per affrontare il Feyenoord nell'andata dei quarti di Europa League. Un match sentitissimo, remake della finale di Tirana che sarà da carica per gli olandesi. I giallorossi troveranno un ambiente bollente al 'De Kuip', senza i propri tifosi. Mourinho conserva qualche dubbio di formazione tra Pellegrini, che potrebbe partire dalla panchina, e Abraham che invece sembra andare verso una maglia da titolare. In difesa torna Ibanez, avanti nel ballottaggio con Diego Llorente.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni — FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hrancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. A disposizione: Marciano, Troost, Rasmussen, Geertruida, Kasanwirjo, Lopez, Dilrosun, Walemark, Taabouni, Paixao, Milambo, Bullaude, Danilo. Allenatore: Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Matic, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sanchez (Spagna). Assistenti: Cabanero, Prieto. Quarto uomo: Grado. Var: Munuera. Avar: Cuadra.

PREPARTITA - La Roma arriva carica alla sfida del 'De Kuip' contro il Feyenoord. Mourinho non vuole pensare a Tirana, lo ha confermato in conferenza esaltando anche gli olandesi che "non hanno punti deboli e sono molto forti". Al contrario la Roma è una "squadra umile con un allenatore umile" ma che "vuole vincere l'Europa League". Come al solito lo Special One è molto carico e chiaro, molto probabilmente stasera darà il meglio di sé in un'atmosfera a dir poco bollente. I tifosi del Feyenoord, così come i giocatori che hanno perso a Tirana, sono ansiosissimi di avere la loro venditta.

ULTIME DA TRIGORIA - Nella rifinitura svolta a Trigoria nella tarda mattinata di ieri, Lorenzo Pellegrini si è allenato regolarmente con il gruppo, ma il suo impiego dal primo minuto non è così scontato. In risalita ci sono infatti le quotazioni di Tammy Abraham, che potrebbe seriamente ritrovare una maglia da titolare, con Dybala e Wijnaldum alle sue spalle. In difesa Ibanez è avanti rispetto a Llorente. Out Solbakken insieme a Karsdorp.

DOVE VEDERLA - Feyenoord-Roma, calcio d'inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, in tv e ovviamente sulle relative applicazioni visibili sui vari dispositivi da smart tv a smartphone, tablet e pc. In entrambi i casi le coppie in telecronaca saranno le stesse del match di ritorno contro la Real Sociedad in trasferta, che magari possa essere di buon auspicio. Per DAZN tandem Borghi-Tiribocchi, per Sky invece Gentile-Minotti. Prepartita sulla piattaforma satellitare dalle 18 su Sky Sport Uno. In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Facile parlare di precedenti in questo caso: scolpito nella storia quello del 25 maggio 2022 a Tirana, nella finale di Conference League vinta dalla Roma grazia al gol di Zaniolo. L'altro precedente è quello del 2015 nei sedicesimi di Europa League: 2-1 giallorosso a Rotterdam (Ljajic e Gervinho) e 1-1 al ritorno (Gervinho). Per i capitolini è il secondo quarto di finale di Europa League dopo quello del 2021, anche quello contro una olandese: gli uomini di Fonseca hanno avuto la meglio in quel caso dell'Ajax vincendo all'andata in trasferta (2-1) e pareggiando 1-1 al ritorno. La Roma quindi ha un bilancio positivo in Olanda, visto che la terza trasferta delle ultime tre tra i tulipani è quella vinta col Vitesse lo scorso anno negli ottavi di Conference. I giallorossi potranno contare sull'esperienza di Mourinho, che punta alla dodicesima semifinale europea nella sua carriera. Davanti ci sarà un Feyenoord che ha segnato più gol di tutti in questa edizione dell'Europa League: 21 in 8 partite. Sfida particolare anche per Wijnaldum, che ha giocato con il club di Rotterdam - per cui fa il tifo da bambino - dal 2004 al 2011 tra giovanili e prima squadra.