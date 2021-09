Zorya-Roma ore 18:45 diretta LIVE: Le probabili formazioni, Shomurodov dal 1′

I giallorossi scendono in campo per la seconda partita dei gironi di Conference League

Mourinho cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato. Sarà lo Zorya la sfidante della Roma di stasera, squadra del sud-est ucraino che secondo Transfermarkt ha un valore totale di rosa pari al solo cartellino di Bryan Cristante . Sicuramente bisognerà prestare attenzione, nonostante l'avversaria non sia di prima fascia. Nella sua duecentesima presenza europea, Mourinho cercherà di conquistare la seconda vittoria del girone, così da raggiungere quanto prima il passaggio del turno. Torna Pellegrini sulla trequarti, mentre l'attacco sarà affidato a Shomurodov . Mancini-Smalling i centrali a difesa di Rui Patricio .

ZORYA (4-4-2) : Matsapura; Favorov, Cvek, Vernydub, Khomch; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyad, Gromov, Kabaiev. A disposizione : Saputin, Zhylkin, Rufati, Imerekov, Snurnitsyn, Kazakov, Lunyov, Cristian, Gladkyi, Zahedi, Alefirenko, Owusu. All. : Skrypnyk.

ROMA (4-2-3-1) : Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Villar; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. A disp.: Fuzato, Reynolds, Darboe, Cristante, Mancini, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Zalewski, Abraham. All.: Mourinho

ULTIME DA TRIGORIA - Non è partito con la squadra Jordan Veretout . Il francese, uno dei più impiegati da Mourinho, rifiaterà in attesa della sfida con l'Empoli di domenica pomeriggio. A centrocampo convocati Bove e Darboe .

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - È la prima sfida tra Zorya e Roma, con gli ucraini che per la terza volta raggiungono la fase a gironi, nonostante negli ultimi sette anni navighi nelle qualificazioni dell'Europa League. Finora le trasferte in Ucraina della Roma sono in perfetto equilibrio: sei vittorie e sei sconfitte, perfettamente distribuite tra Dynamo Kiev e Shaktar Donetsk.