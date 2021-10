Primavera, Atalanta-Roma 0-3: Voelkerling, Cherubini e Pagano regalano 3 punti

La cronaca della 7^ giornata di campionato

La Roma sfida l'Atalanta nella settima giornata di Serie A Primavera. I giallorossi sono ospiti al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. La squadra di De Rossi è reduce dal pareggio con l'Empoli mentre quella di Brambilla da una sconfitta per 1-0 col Napoli . Vince la Roma per 3-0 grazie alle reti di Voelkerling, Cherubini e, sul finale, di Pagano. I giallorossi si mantengono in vetta alla classifica.

Pallone in area per Sidibe, Rocchetti anticipa e mette in calcio d'angolo. Le due squadre si stanno studiando e non ci sono state ancora azioni pericolose

Doppio cambio per l'Atalanta: Bernasconi entra per Renault, mentre Pagani entra per De Nipoti.

LA PARTITA - Nei primi 15 minuti le due squadre si studiano, anche se è l'Atalanta a cercare più spazi nell'area di rigore giallorossa. Ma al 17' in contropiede arriva la rete della Roma: Volkerling approfitta di un contropiede e grazie all'assist di Volpato realizza l'1-0. Al 26' De Nipoti prova a ristabilire il risultato, girandosi in area a pochi passi dalla porta ma Mastrantonio risponde presente e manda in calcio d'angolo. Poco più tardi Voelkerling sfiora la doppietta: ruba il tempo alla difesa e prova a indirizzare il pallone sull'angolino più lontano ma finisce di pochissimo fuori. Al 39' c'è spazio anche per un'occasione di Omar che sugli sviluppi di calcio d'angolo calcia a botta sicura a pochi passi dalla porta. Mastrantonio fa un vero e proprio miracolo con una parata di riflesso. Al 41' arriva la rete del raddoppio della Roma: Cherubini raccoglie la respinta di Dajcar sulla conclusione di Voelkerling e segna la sua prima rete in Primavera! Prima stop di petto, poi destro vincente del giallorosso. Nel secondo tempo accade davvero poco e niente: l'Atalanta prova a schiacciare la Roma nella sua area ma senza mai essere troppo pericolosa. E infatti la partita finisce 3-0 per i giallorossi perché al 93' la chiude Riccardo Pagano in contropiede su assist ancora una volta di Volpato.