Cremonese-Roma 2-1: il rigore di Ciofani regala la prima vittoria in A ai grigiorossi

La squadra di Mourinho affronta in trasferta i grigiorossi. Nei precedenti in campionato i giallorossi non hanno mai perso, ma nell'ultimo scontro diretto in Coppa Italia la formazione di Ballardini ha vinto 2-1

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Roma torna ad affrontare la Cremonese, questa volta in campionato. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Zini alle 18:30, in palio punti fondamentali per entrambe le formazioni. La squadra di Mourinho, dopo aver raggiunto gli ottavi di Europa League battendo 2-0 il Salisburgo, cerca la vittoria per agguantare il secondo posto in classifica e raggiungere Milan e Inter. Dall'altra parte, i grigiorossi sono ultimi in classifica con soli 9 punti e il baratro della retrocessione ad un passo. La zona salvezza, infatti, è distante ben 10 punti e la formazione di Ballardini non ha mai vinto quest'anno in campionato.

CREMONESE 2-1 ROMA

20:26 - 28 feb Triplice fischio di Piccinini: vince la Cremonese che trova la prima vittoria in campionato. Decide il rigore di Ciofani nel finale 90+5' 20:26 - 28 feb Karsdorp serve Dybala che converge verso il sinistro per tentare il sinistro a gir sul secondo palo. Palla che termina alta sopra la traversa 90+1' 20:26 - 28 feb Grande occasione per Matic che calcia con il sinistro di prima intenzione dopo la sponda di petto di Abraham. Tutto fermo però per la posizione di fuorigioco dell'inglese ad inizio azione 89' 20:19 - 28 feb Roma in proiezione offensiva con Karsdorp che cross in area ma trova solo il piedone di Chiriches che allontana 84' 20:13 - 28 feb Cambia Ballardini: fuori Ferrari e Sernicola, dentro Chiriches e Ghiglione 84' 20:12 - 28 feb Non sbaglia Ciofani. Cremonese di nuovo avanti. Intuisce Rui Patricio ma non può arrivare sul tiro all'angolino dell'attaccante grigiorosso 82' 20:10 - 28 feb Fischia Piccinini, calcio di rigore per la Cremonese. Fallo di Rui Patricio su Okereke 78' 20:07 - 28 feb Doppio cambio per la Cremonese: fuori Pickel e Tsadjout, dentro Ciofani e Galdames 74' 20:03 - 28 feb Roma che adesso ci crede e sfora ancora il gol del vantaggio. Karsdorp in verticale per EL Shaarawy che nel tentativo di saltare Carnesecchi si allunga il pallone che termina sul fondo 73' 20:03 - 28 feb Occasione per Dybala che calcia di prima dopo il suggerimento di Spinazzola. L'argentino non riesce però a dare forza e angolo alla sua conclusione: para Carnesecchi 70' 20:01 - 28 feb SPINAZZOLAAAAAA!!! Pareggia la Roma con il gol del numero 37 che, lanciato perfettamente a rete da Mancini, batte Carnesecchi nell'angolo sinistro 68' 19:57 - 28 feb Cambia ancora la Roma: fuori Kumbulla, dentro Karsdorp 66' 19:55 - 28 feb Cambia la Cremonese: fuori Felix, dentro Meite 65' 19:56 - 28 feb Che occasione per la Roma con El Shaarawy che centra due volte un difensore della Cremonese. L'arbitro assegna prima il calcio di rigore per fallo di mano, annullato in un secondo momento per posizione di fuorigioco di Mancini ad inizio azione 62' 19:51 - 28 feb Quattro cambi per la Roma: fuori Cristante, Belotti, Pellegrini e Zalewski, dentro Matic, Abraham, Solbakken ed El Shaarawy 58' 19:48 - 28 feb Cremonese pericolosa in ripartenza. Valeri guida il contropiede, serve Tsadjout che con il cross basso non trova Felix a centro area grazie al giusto posizionamento di Spinazzola 57' 19:47 - 28 feb Fallo di mano di Sernicola che ferma un passaggio di Spinazzola per Kumbulla. Piccinini estrae il cartellino giallo per l'esterno della Cremonese 55' 19:44 - 28 feb A terra Bianchetti dopo un contrasto di gioco con Belotti 54' 19:43 - 28 feb Ci prova Tsadjout con il sinistro, deviazione di Ibanez: calcio d'angolo per la Cremonese 52' 19:41 - 28 feb Ammonito Bianchetti per fallo su Belotti 49' 19:39 - 28 feb Cross di Benassi per Tsadjout che taglia sul primo palo. Bravo Ibanez ad arrivare primo sul pallone e a spazzare in rimessa laterale 48' 19:37 - 28 feb Grande occasione per la Roma. Zalewski trova Pellegrini con un pallone morbido e preciso. Il capitano giallorosso, tutto solo in area, tenta lo stop con il petto ma è bravo Carnesecchi ad uscire e a fare suo il pallone 46' 19:40 - 28 feb Espulso José Mourinho per proteste nei confronti dell'arbitro Piccinini e del IV uomo Serra 19:34 - 28 feb Fischia Piccinini: inizia il secondo tempo di Cremonese-Roma 19:17 - 28 feb Fischia Piccinini: squadre a riposo. Decide il gol di Tsadjout 45' 19:15 - 28 feb Segnalati 2 minuti di recupero 44' 19:14 - 28 feb Pericolosa la Roma. Cross di Dybala respinta dalla difesa della Cremonese ma sui piedi di Wijnaldum che tenta il tiro di prima intenzione. Bravo Pickel ad opporsi 38' 19:12 - 28 feb Rimane a terra Pellegrini dopo un contrasto con due difensori della Cremonese. Per Piccinini non c'è nessun fallo: proteste del capitano giallorosso 33' 19:04 - 28 feb Buono strappo di Wijnaldum a centrocampo. L'olandese dopo una grande giocata sbaglia però la cosa più semplice, ovvero il passaggio per Dybala che avrebbe potuto puntare dritto verso la porta 32' 19:03 - 28 feb Partita che in questo momento si fa intensa con tanti contrasti e molti errori in fase d'impostazione da una parte e dall'altra 29' 19:00 - 28 feb Rimane a terra Pickel dopo un contrasto con Cristante. Proteste della Cremonese che voleva il giallo per il 4 giallorosso 27' 18:58 - 28 feb Ci prova ancora Tsadjout dopo l'imbucata di Okereke. La conclusione mancina dell'attaccante classe '99 termina larga alla destra di Rui Patricio 24' 18:54 - 28 feb Ci prova Dybala su calcio di punizione. Palla alta sopra la traversa con Carnesecchi che era anche sulla traiettoria 23' 18:53 - 28 feb Fallo di Benassi su Pellegrini. Punizione dai 25 metri per la Roma 21' 18:53 - 28 feb Grande ripartenza della Roma guidata da Pellegrini che serve Belotti. La palla di ritorno del Gallo viene intercettata dalla difesa della Cremonese ma diventa buona per Wijnaldum che controlla e calcia in porta. Conclusione che termina larga 17' 18:48 - 28 feb Cremonese in vantaggio con Tsadjout. Sponda con il petto di Valeri per l'attaccante grigiorosso che di prima intenzione calcia al volo con il sinistro. Nulla da fare per Rui Patricio. Palla che si infila vicino sotto l'incrocio dei pali 14' 18:45 - 28 feb Pericolosa la Cremonese che scende sulla sinistra con Valeri. Buono il primo dribbling dell'esterno di Ballardini che salta Zalewski e cerca il cross basso e teso in area. Bravo Ibanez ad arrivare prima di tutti e a liberare l'area 12' 18:42 - 28 feb Il primo giallo della partita è per Ferrari. Fallo in ritardo su Belotti che aveva già scaricato il pallone sull'esterno. Piccinini non può far altro che ammonire 8' 18:39 - 28 feb Ci prova Felix al volo con il destro. La sua conclusione, dopo la sponda di Tsadjout, termina alto sopra la traversa. Nessun pericolo per Rui Patricio 7' 18:37 - 28 feb Dybala prova ad inventare per Wijnaldum. Buono il movimento dell'olandese ma l'imbucata della Joya è imprecisa: blocca Carnesecchi 3' 18:34 - 28 feb Prima opportunità per la Roma con Wijnaldum che, servito da Pellegrini, non riesce a trovare l'angolo giusto con il mancino 2' 18:33 - 28 feb Fase iniziale di studio per le due squadre con la Roma che fa girare palla con la linea difensiva e i due centrocampisti 1' 18:30 - 28 feb Il primo pallone è della Roma con Pellegrini che lo gioca all'indietro verso Cristante 18:26 - 28 feb Fischia Piccinini: inizia la sfida tra Cremonese e Roma 17:58 - 28 feb La Roma in campo per il riscaldamento 17:33 - 28 feb La formazione ufficiale della Cremonese: Carnesecchi; Valeri, Pickel, Vazquez; Binachetti, Sernicola, Felix, Ferrari, Bensassi; Okereke, Tsadjout. 17:33 - 28 feb La formazione ufficiale della ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. 17:25 - 28 feb La Roma è arrivata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona

Cremonese-Roma, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (68' Karsdorp), Ibanez; Zalewski (62' El Shaarawy), Cristante (62' Matic), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (62' Solbakken), Dybala; Belotti (62' Abraham). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Matic, Bove, Tahirovic, Camara, El Shaarawy, Solbakken, Abraham, Volpato.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Ferrari (84' Chiriches); Sernicola (84' Ghiglione), Benassi, Pickel (78' Galdames), Valeri; Tsadjout (78' Ciofani); Okereke, Felix (66' Meite). Allenatore: Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Dessers.

Ammoniti: Ferrari, Bianchetti, Sernicola

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Galetto-Pagliardini; Quarto uomo: Serra; VAR: Di Bello; AVAR: Volpi

PREPARTITA - La Roma arriva all'appuntamento della Cremonese a tre punti da Inter e Milan seconde in classifica. Negli ultimi 4 match precedenti contro la formazione di Ballardini in campionato la squadra di Mourinho ha sempre vinto e negli ultimi tre non ha subito gol. Tuttavia, nel precedente incrocio tra i due club in Coppa Italia ha avuto la meglio la formazione grigiorossa (2-1 all’Olimpico).

ULTIME DA TRIGORIA - Contro la Cremonese potrebbe esserci il ritorno in campo da titolare di Wjinaldum. L'inglese ha recuperato dall'infortunio e ha già giocato per alcuni minuti nelle precedenti partite. Il suo rientro è avvenuto contro il Lecce. Intanto il grande quesito ruota attorno alle condizioni di Abraham. L'attaccante ha rimosso i punti a dovrebbe giocare con una mascherina apposita che protegge l'occhio. Tuttavia, Mourinho potrebbe decidere di preservarlo non vedendolo al 100% della condizione. Al suo posto è pronto Belotti che ha dimostrato di essere in condizione. Dovrebbe riposare Dybala, fuori Smalling per squalifica. Al suo posto entrerà Kumbulla.

DOVE VEDERLA - La partita tra Roma e Cremonese verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN dalle 18:30. Per seguirla bisognerà accedere all'app attraverso Smart Tv, mediante le console di gioco Playstation e XBOX oppure utilizzando dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini. Ovviamente sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Negli ultimi 7 precedenti in casa della Cremonese, la Roma ha vinto 5 volte e pareggiato una. La squadra lombarda, dopo il pareggio contro il Torino, ha eguagliato il numero di partite consecutive non vinte in Serie A detenuta dall'Ancona, ossia 30. Inoltre, i grigiorossi sono la formazione che ha segnato in percentuale più reti nel secondo tempo. Dall'altra parte, i giallorossi nella ripresa sono il club che incassa meno gol. Nell'ultimo scontro diretto la squadra di Ballardini ha vinto 2-1 contro quella di Mourinho in Coppa Italia, determinando l'eliminazione della Roma dalla competizione.