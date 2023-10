Cagliari-Roma LIVE, ufficiali: Lukaku-Dybala in avanti. Aouar e Karsdorp titolari

I giallorossi vanno visita all'ex Ranieri: entrambi gli allenatori si giocano tanto del loro futuro a breve termine. Per il portoghese ancora emergenza in difesa, il franco-algerino verso un'altra chance

Redazione

Dopo le due vittorie tra campionato ed Europa League, la Roma ha tutta l'intenzione e soprattutto la necessità di trovare continuità in Serie A. La classifica resta tremendamente deficitaria e non a caso nelle ultime ore si è parlato addirittura di un possibile esonero di Mourinho in caso di ko questa sera in casa del Cagliari. Per questo il match della Unipol Domus assume un significato enorme. Smalling e Llorente sono ancora fuori e a loro si è aggiunto anche Lorenzo Pellegrini, finito ko giovedì e costretto a uno stop di circa un mese. Si va verso la conferma di Aouar nonostante la brutta prova in Europa League, data l'emergenza infortuni e il conseguente arretramento di Cristante in difesa.

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali — CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Obert, Wieteska; Nandez, Makoumbou, Prati, Sulemana, Azzi; Oristanio, Petagna. A disposizione: Aresti, Iliev, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Zappa, Desogus, Jankto, Sulemana, Viola, Luvumbo, Pavoletti, G. Pereiro, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Cecconi-Scarpa. IV Uomo: Mercenaro. Var: Paterna. AVar: Mazzoleni.

PREPARTITA - La vittoria col Frosinone non può assolutamente bastare alla Roma che ha 8 punti in 7 partite, tanto da mettere in dubbio la panchina di Mourinho. L'obiettivo dei Friedkin resta soprattutto la Champions, per cui una vittoria è vitale e obbligatoria. Senza contare che in trasferta i giallorossi hanno un ruolino di marcia tremendo. Anche Ranieri non se la passa meglio: il Cagliari è ultimo con due punti. Sir Claudio si gioca la panchina.

ULTIME DA TRIGORIA - Nessun 'miracolino' per Chris Smalling, che è rimasto a Trigoria e non sarà a disposizione neanche per dieci minuti, come auspicato da Mourinho. L'inglese fa compagnia a Llorente e Renato Sanches: tutti e tre torneranno dopo la sosta. Giovedì si è aggiunto alla lista infortunati pure Lorenzo Pellegrini, che col Servette ha riportato una lesione del flessore della coscia destra e starà fermo circa un mese. A questo punto l'obiettivo è esserci in buone condizioni per il derby.

DOVE VEDERLA - Il match tra Cagliari e Roma, ottava giornata di campionato, verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMSVISION BOX. Collegamento con il prepartita dalle 17.30, telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Alessandro Budel. Fischio d'inizio alle 18.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di stasera è la sfida numero 95 tra il Cagliari e la Roma in tutte le competizioni: netto il vantaggio giallorosso nel bilancio con 41 vittorie, 29 pareggi e 24 successi rossoblù. In generale la Roma va a segno contro i sardi da 15 partite consecutive in cui ha marcato 30 gol.