Bologna-Roma ore 18 LIVE: Missori e Tahirovic dal 1′. Davanti Belotti e Solbakken

Giallorossi di nuovo in campo con tante novità di formazione. Spazio a tanti giovani come Svilar che prende il posto di Rui Patricio

Redazione

Dopo l'importante vittoria ottenuta giovedì contro il Bayer Leverkusen, la Roma è pronta a tornare in campo per la 35esima giornata di Serie A. I giallorossi al Dall'Ara affronteranno il Bologna di Thiago Motta. Fischio d'inizio in programma alle 18. Tanti i dubbi di formazione per José Mourinho che ha lasciato nella Capitale due pezzi da 90 come Dybala e Rui Patricio oltre agli infortunati El Shaarawy, Smalling e Llorente.

Bologna-Roma, le probabili formazioni — BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Medel, Moro, Pyythia, Arnautovic, Zirkzee. Allenatore: Motta.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti. A disposizione: Boer, Del Bello, Camara, Mancini, Keramitsis, Spinazzola, Matic, Wijnaldum, Volpato, Abraham, Majchrzak. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Volpi. Var: Mazzoleni. Avar: Di Martino

PREPARTITA - Partita fondamentale per la Roma per provare a rimanere ancora aggrappata al treno Champions League. I risultati di Lazio, Atalanta e Milan possono far ben sperare i giallorossi che con 3 punti oggi al Dall'Ara aggancerebbero proprio i rossoneri portandosi a -4 dal quarto posto della formazione di Sarri.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho a Bologna senza diversi titolari. A Trigoria oltre agli infortunati sono rimasti anche Dybala e Rui Patricio. Spazio dunque per Svilar, alla sua seconda in magia giallorossa. La difesa a 3 sarà composta da Celik, Cristante e Ibanez con Missori e Zalewski sulle corsie esterne. Davanti Solbakken e Andrea Belotti.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Bologna e Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Fischio d'inizio del match alle 18. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questo pomeriggio sarà la sfida numero 159 tra Roma e Bologna in tutte le competizioni. Il bilancio è a favore dei giallorossi con 58 successi a fronte dei 53 rossoblù. I pareggi sono 48. All'andata l'ultimo successo romanista firmato dal capitano Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. In panchina due vecchi amici come Mourinho e Thiago Motta, insieme nell'Inter el Triplete. Il tecnico italo-brasiliano però non ha mai battuto il proprio maestro nei 3 precedenti in A.