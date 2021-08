Betis-Roma 22:00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

I giallorossi giocano l'ultima amichevole estera prima del ritorno nella Capitale

PRE-PARTITA - Si avvicina l'ottava amichevole della Roma di Mourinho. La squadra giallorossa questa sera scenderà in campo alle 22 nello stadio del Betis. Il match sarà valevole per la “Unbeatables Cup”, nuova competizione estiva alla quale partecipano anche Fiorentina e Espanyol. Dopo le buone uscite portoghesi, i tifosi si aspettano di vedere la stessa grinta e forza che contraddistingue la nuova anima della formazione dello Special One. L'ex Inter, anche per quest'ultimo appuntamento, dovrebbe riproporre la solita girandola di cambi e dare minuti del neo acquisto uzbeko Eldor Shomurodov.