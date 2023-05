Bayer-Roma ore 21 LIVE: ballottaggio Celik-Zalewski. Davanti Abraham e Belotti

Giallorossi in campo per conquistare la finale di Europa League. Questa sera di fronte di nuovo il Leverkusen dopo l'1-0 dell'andata

Redazione

Giornata decisiva per la Roma che questa sera alle 21, affronterà il Bayer Leverkusen nel ritorno delle semifinali di Europa League. I giallorossi dovranno difendere l'1-0 dell'andata firmato da Bove per accedere alla finale in programma a Budapest il prossimo 31 maggio. Buone notizie per Mourinho che recupera, almeno per la panchina, tanti big.

BAYER LEVERKUSEN(5-3-2): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong, Bakker; Palacios, Demirbay, Wirtz; Diaby, Hlozek. A disposizione: Lomb, Neutgens, Azmoun, Amiri, Hudson-Odoi, Adli, Fosu-Mensah, Azhil. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Karsdorp, Zalewski, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Dybala, Wijnaldum. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Slavko Vinčić. Assistenti: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Quarto uomo: Irfan Peljto. Var: Nejc Kajtazovic. Avar: Matej Jug

PREPARTITA - Un'ora e mezza più recupero per fare la storia. La Roma è alla caccia della sua prima finale di Europa League e per raggiungerla dovrà difendere il gol di vantaggio sul Leverkusen firmato da Edoardo Bove nel match d'andata. I giallorossi scenderanno in campo alla BayArena alle ore 21 per centrare il sogno della finale di Budapest.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho può sorridere perché per questa semifinale, ritrova dei giocatori fondamentali come Dybala, Smalling ed El Shaarawy. Resta però da capire se partiranno dall'inizio o dalla panchina visto che tutti e tre però non hanno i 90 minuti nelle gambe come confermato dallo stesso Special One ieri in conferenza stampa. Con ogni probabilità, Cristante verrà nuovamente arretrato sulla linea difensiva con Bove a centrocampo insieme a Matic e Pellegrini. Davanti il solito ballottaggio Abraham-Belotti anche se non sembra tramontare l'ipotesi del doppio centravanti.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen sarà trasmessa da Dazn. La piattaforma permette la visione in tv connettendosi all'app da uno smart tv di ultima generazione connesso a Internet. In alternativa, si può seguire su Sky attraverso i canali Sky Sport Football e Sky Sport, rispettivamente ai numeri 203 e 253, e in chiaro su Rai1 (primo canale del digitale terrestre). La telecronaca Dazn sarà affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni, per Sky invece ci saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi, infine per quanto riguarda la Rai, prevista la coppia Bizzotto-Adani. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quella di questa sera sarà la sfida numero 6 tra la Roma e il Bayer Leverkusen. L'ultima partita giocata alla BayArena, risale alla stagione '15/16. In quel caso la partita era terminata con un rocambolesco 4-4 con la doppietta di De Rossi, il gol di Pjanic e quello di Iago Falque. Per la decima volta nella sua storia, la Roma si giocherà l'accesso ad una finale di una competizione europea. I giallorossi hanno superato le semifinali in 4 occasioni su 9, l'ultima volta lo scorso anno in Conference League.