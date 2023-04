Atalanta-Roma diretta LIVE, ufficiale: Dybala fuori. Solbakken e Abraham dal 1′

La squadra di Mourinho scende in campo a Bergamo per affrontare la formazione di Gasperini. Entrambi i club sono in corsa per un posto in Europa, i giallorossi sono attualmente quarti, mentre la dea è settima

Dopo la straordinaria vittoria per 4-1 contro il Feyenoord che ha fatto volare la Roma in semifinale di Europa League, la squadra di Mourinho si appresta ad affrontare l'Atalanta settima in classifica. I giallorossi cercano i tre punti per raggiungere la Juventus al terzo posto e allungare sul Milan. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La Roma dovrà fare i conti con due assenze pesanti, quelle di Smalling e Wijnaldum. I due giocatori si sono infortunati giovedì all'Olimpico contro gli olandesi (entrambi hanno riportato una lesione al flessore) e non saranno presenti questa sera. L'inglese verrà sostituto da Llorente che scenderà in campo e affiancherà in difesa Mancini e Ibanez.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali — ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Zapata. A disposizione: Musso, F. Rossi, Demiral, Palomino, Bernasconi, Muhameti, Soppy, Boga, Hojlund, Muriel. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Matic, Camara, Darboe, Tahirovic, Spinazzola, Belotti, El Shaarawy, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Bindoni-Galetto. IV Uomo: Volpi. Var: Abisso. Avar: Aureliano

PREPARTITA — La Roma perde Smalling e Wjinaldum contro il Feyenoord. In difesa ci sarà Llorente accanto a Mancini e Ibanez. I giallorossi vanno a caccia dei 3 punti, vincere vorrebbe dire agganciare il terzo posto e raggiungere la Juventus a 59 punti. Alla squadra di Mourinho, dopo la bella qualificazione in semifinale di Europa League, aspettano settimane di fuoco, motivo per cui l'allenatore portoghese potrebbe considerare di optare per un turnover ponderato. Tra gli indiziati al riposo: Spinazzola, Dybala, Matic ed El Shaarawy.

ULTIME DA TRIGORIA — Le due assenze più preoccupanti sono quelle di Smalling e Wjinaldum, out per lesioni al flessore. Mentre l'olandese dovrebbe tornare nel giro di 15 giorni, per quanto riguarda il difensore inglese si parla di quasi 20 giorni. In campo potemmo vedere titolare Solbakken. Dybala potrebbe riposare. Visti gli acciacchi delle precedenti partite, Mourinho potrebbe scegliere di schierarlo a partita in corso, come ha fatto contro il Feyenoord.

DOVE VEDERLA — La sfida Atalanta e Roma verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla è necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come GoogleChromecast o AmazonFireStick TV. Il Fischio d'inizio del match sarà alle 20.45, mentre il collegamento col prepartita inizierà alle 20 con il Sunday Night Square. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi. Nel postpartita, invece, ci sarà anche Francesco Totti in collegamento da Roma per commentare il match appena concluso. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI — La partita che andrà in scena questa sera è la 136esima tra Roma e Atalanta, il bilancio vede i giallorossi in vantaggio con 61 vittorie contro le 31 dei nerazzurri. I pareggi sono 43. Sarà, inoltre, la terza volta che Irrati dirigerà la partita a Bergamo. Nei due precedenti spicca l'1-4 della scorsa stagione grazie a una doppietta di Abraham e alle reti di Zaniolo e Smalling. L'altro match finì 3-3 nell'aprile 2016, con gol conclusivo del match realizzato da Francesco Totti.