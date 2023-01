La grande storia giallorossa, la nuova collana della Gazzetta per i tifosi della Roma

In edicola la nuova collezione di volumi per rivivere a ritroso le tappe più importanti della storia del club di Trigoria

Nuova iniziativa de La Gazzetta dello Sport per i tifosi della Roma. Da oggi, 26 gennaio, giorno del compleanno di José Mourinho, sarà possibile acquistare un volume di 144 pagine per rivivere la storia del club. Il titolo della collezione sarà "La grande storia giallorossa" che si potrà acquistare in ogni edicola del Lazio, ogni giovedì delle prossime 10 settimane. La prima uscita sarà gratuita insieme all'acquisto del giornale mentre dal secondo volume in poi il costo sarà di 5,99 l'uno. Per chi invece desiderasse acquistarlo online, perché non residente nel Lazio, potrà richiederlo online attraverso il sito www.primaedicola.it.