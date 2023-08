Roma a Verona per il riscatto, Mou con Dybala e Pellegrini. Quote e precedenti

La Roma riparte dal Verona dopo il 2-2 contro la Salernitana al debutto in campionato. È stato Belotti a pareggiare i conti due volte dopo le reti di Candreva. Ora la sfida del Bentegodi, fischio d’inizio sabato alle 20.45. La squadra di Baroni arriva dal successo per 1-0 contro l’Empoli, decisiva la rete di Bonazzoli.

Verona e Roma, gli ultimi risultati

I giallorossi non hanno ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di A (2N, 2P) e non fanno peggio dal periodo marzo-maggio 2021. Il Verona ha vinto la prima partita di questo campionato, ma solo due volte nella sua storia ha ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali: nel 1984/85 e nel 2020/21. In quest’ultimo caso la prima vittoria è arrivata proprio contro la Roma (3-0 a tavolino). Come analizzato da Oddschecker, dall’inizio dello scorso campionato, nessuna squadra ha segnato più gol della formazione di Mourinho negli ultimi 10 minuti di gioco (15 reti, come la Fiorentina). Tra i club ancora in A, i gialloblù sono quelli che contano meno reti nella stessa fase della partita (tre).