Roma prima in classifica all’esame Udinese. L’ultima vittoria in Friuli nel 2018

I giallorossi domenica sera alla Dacia Arena contro la squadra di Sottil, che ha iniziato bene il campionato

Redazione

La Roma di Mourinho prima in classifica all'esame Udinese. Dopo le positive quattro giornate di campionato, che hanno fruttato tre vittorie e un pareggio, i giallorossi domenica sera sono attesi sul campo dei friulani. Il fischio d'inizio è alle 20.45 e gli sguardi di molti saranno sulla Dacia Arena. Perché il mercato (chiuso l'1 settembre alle 20) ha inevitabilmente fatto alzare l'asticella delle aspettative e le prime giornate hanno confermato che c'è "spazio" per inserirsi nella corsa d'alta classifica, specialmente con una stagione così particolare spezzettata dal Mondiale. La squadra di Sottil arriva dall’1-0 contro la Fiorentina, decisiva la rete di Beto. Gli uomini di Mourinho hanno avuto pochi problemi contro il Monza: 3-0 il risultato dell’Olimpico con la prima doppietta realizzata da Dybala.

Come arrivano Udinese e Roma?

Dopo il passo falso della prima giornata contro il Milan, l’Udinese si è ripresa e ha messo in fila due successi di fila nelle ultime due contro Monza e Fiorentina. Nel mezzo un pareggio con la Salernitana. Ancora imbattuti i giallorossi: tre vittorie e un pareggio finora. Gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo pesano, ma la squadra non ha mostrato segni di cedimento. Belotti in attacco e Camara a centrocampo sono gli ultimi due rinforzi a disposizione di Mourinho. Bene la Roma in difesa: come riporta Oddschecker, Rui Patricio ha chiuso tre gare senza subire reti. Due invece i clean sheet di Silvestri. L’altra nota positiva della formazione friulana è il solito Deulofeu: due gli assist realizzati dallo spagnolo.

Udinese-Roma, il bilancio

Sono 102 i confronti totali tra Udinese e Roma: il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei giallorossi con 53 successi contro i 23 degli avversari, 26 i pareggi. L’ultima sfida giocata lo scorso marzo si è conclusa 1-1 alla Dacia Arena: in gol Molina e Pellegrini. Prima i giallorossi erano riusciti a vincere tre volte di fila contro la squadra friulana. Il successo più recente dell’Udinese è arrivato nel luglio 2020 all’Olimpico: 0-2, Lasagna e Nestorovski i marcatori. Per trovare l’ultimo successo casalingo dei bianconeri contro la Roma bisogna arrivare fino a novembre 2018: 1-0, decisiva la rete di De Paul. Stando a quanto riporta Oddschecker, negli ultimi dieci anni soltanto in tre occasioni l’Udinese è riuscita a battere gli avversari.

Le quote

Pochi calcoli, secondo i bookmaker è la Roma a essere favorita: la vittoria di Abraham e compagni è proposta a 1.89 da Novibet, 1.85 per Sisal e Snai. Il segno 1 vale addirittura 4.20 per Bet365, Betfair e Leovegas. L’X si attesta a quota 3.75 secondo Sisal, Leovegas e Bet365. Nell’ultima gara, sia l’Udinese che la squadra di Mourinho hanno tenuto la porta inviolata. Ma gli analisti per la sfida della Dacia Arena credono sia più probabile il segno Gol: 1.75 è il valore offerta da Bet365, 1.70 secondo Better e Goldbet. La giocata inversa è proposta a 2.15 da Snai e Betfair. Per quanto riguarda la previsione delle reti segnate: l’Over 2.5 è fermo a quota 1.80 per la gran parte dei bookie, mentre l’Under 2.5 supera quota 2 su Planetwin, Leovegas e Bet365.