Torino-Roma, Mou alla prova trasferta: le quote (anche del gol di Lukaku)

Secondo i bookmaker difficilmente si vedranno tanti gol come accaduto domenica scorsa all’Olimpico. Come rileva OddsChecker, viene preferito l’Under 2.5, con quote piuttosto basse

Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato, il roboante 7-0 all’Empoli, la Roma affronta un’altra trasferta dopo quella di Europa League a Tiraspol. Giallorossi di scena a Torino nel posticipo domenicale delle 20:45: curiosamente, in questo stadio è stata vinta dalla squadra di Mourinho l’ultima partita fuori casa – lo scorso 8 aprile: da allora tre sconfitte e due pareggi.

Le quote 1X2 — Come segnalato da OddsChecker, la formazione giallorossa parte leggermente favorita per questo match: il segno 2 si gioca a quota 2.64 su BetFlag, 2.62 su William Hill e 2.60 su bet365. Su altri bookie come Snai e LeoVegas si scende a 2.55 e 2.50. La vittoria granata vale invece 3.10 su Betfair, Snai, BetFlag e bet365 e scende a 2.98 su Planetwin365. Quote simili per il pareggio: 3.10 su LeoVegas, 3.00 su Goldbet e Better.

Le altre quote — Secondo i bookmaker difficilmente si vedranno tanti gol come accaduto domenica scorsa all’Olimpico. Come rileva OddsChecker, viene preferito l’Under 2.5, con quote piuttosto basse: 1.45 su Betfair, 1.47 su Better e Goldbet, 1.55 su LeoVegas. Diversamente, l’Over 2.5 sale a 2.72 su BetFlag, 2.63 su bet365 e 2.40 su Sisal. Allo stesso modo viene ritenuto meno probabile che entrambe le squadre vadano a segno: l’esito No Goal è infatti favorito a 1.69 su Novibet, Netbet e Betway, 1.73 su Planetwin365 e 1.75 su Snai. Il Goal si trova invece a 2.14 su BetFlag e 2.05 su Betfair.

Le quote sui singoli — Il Torino porta bene a Romelu Lukaku, che nelle quattro volte in cui ha affrontato i granata ha preso parte a ben sette marcature, con quattro gol e tre assist. Un gol dell’attaccante belga si gioca a 3.50 su Snai, 3.25 su Goldbet, Netbet e Better. L’ultimo Torino-Roma è stato però deciso da Dybala: quote simili per un gol della Joya, a 3.50 su Snai e 3.75 su Sisal.

