Roma, l’all-in sul Torino vale l’Europa League. Per i granata in casa è un tabù

Il bilancio dei precedenti sorride alla squadra di José Mourinho che non può sbagliare se vuole farsi superare da Fiorentina e Atalanta. I piemontesi non vincono in casa dal 2016

È la prima di due finali, la più importante (almeno fino a venerdì alle 22.30) per José Mourinho. La Roma va a Torino a sfidare i granata in quella che è l'ultima occasione utile per centrare l'Europa League passando da un piazzamento in campionato. I pensieri di tre quarti di Roma giallorossa sono sulla finale di Conference a Tirana, per questo lo Special One ha tenuto alta l'asticella dell'attenzione sulla gara contro Juric. Il Torino non ha obiettivi di classifica se non quello di mantenere il decimo posto in classifica, la Roma deve difendersi dagli attacchi di Fiorentina (sfiderà in casa la Juve) e Atalanta (che ospita l'Empoli). Si gioca venerdì sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Torino: nessuna contemporaneità con le altre gare, i giallorossi hanno avuto il via libera dalla Lega per preparare al meglio la finale di Tirana del 25 maggio.

Roma e Torino, gli ultimi risultati

Un mese quasi perfetto per il Torino che si prepara all’ultima gara della stagione con risultati incoraggianti. Solo una sconfitta nelle ultime sei gare, contro il Napoli. Poi due pareggi, contro Lazio e Atalanta, e ben tre vittorie. La compagine di Juric ha battuto in ordine: Spezia, Empoli e Verona nell’ultimo turno di campionato. Tutt’altra storia in casa Roma. I risultati della squadra di Mourinho sono stati condizionati dalla finale di Conference League raggiunta a inizio maggio. Il pensiero a Tirana e all’importanza di alzare un trofeo hanno fatto sì che i risultati fossero altalenanti e che i giallorossi perdessero terreno in campionato. Un mese senza portare a casa i tre punti, l’ultima vittoria risale infatti al 10 aprile, 2-1 sulla Salernitana. Poi tre pareggi, contro Napoli, Bologna e Venezia, e due ko contro Inter e Fiorentina. La gara tra Torino e Roma vedrà anche un testa a testa in avanti tra Tammy Abraham e Andrea Belotti. Come rivelato da OddsChecker, c’è infatti il 21.1% di possibilità che sia l’attaccante della Roma a sbloccare per primo la gara. Al 20% invece le chance di Andrea Belotti di aprire le marcature con una sua rete.

I precedenti

Tra Roma e Torino è la sfida numero 180 in Serie A. Il bilancio è favorevole ai giallorossi: 74 vittorie. 48 pareggi e 57 le vittorie dei granata. Anche nella gara d’andata dell’Olimpico fu la squadra di Mourinho a imporsi di misura grazie alla rete di Abraham. Come informa OddsChecker l’ultima vittoria del Torino in casa contro la Roma risale al 2016 quando i granata si imposero per 3-1 con la doppietta di Iago Falque e il segno di Belotti, per la Roma a segnare fu invece Totti su rigore.

Le quote

Secondo OddsChecker, visti anche gli obiettivi delle due squadre, la Roma è la favorita per portare a casa i tre punti con il 47.6% di possibilità di vittoria. Decisamente più basso il segno X con il 27.8% di chance di verificarsi, quasi in equilibrio con una possibile vittoria del Torino che ha il 26.3% di probabilità di accadere. Quella tra Torino e Roma si prospetta una gara ricca di gol: c’è infatti il 54.6% di possibilità che il match finisca con almeno tre reti. Meno probabile l’Under 2.5 fermo al 47.6%. I numeri evidenziano come l’attacco della Roma abbia segnato dieci gol più di quello del Torino (56 a 46). In difesa invece ad avere la meglio sono i granata con 38 reti subite a fronte delle 43 dei giallorossi. Gara quindi apertissima e con il 59.5% di possibilità che entrambe le squadre segnino almeno una rete. Più basse le chance, al 44.4%, che una delle due rimanga invece a secco.