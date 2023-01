Caos Roma, ma con lo Spezia è favorita: così Mou insegue l’obiettivo Champions

Tra i giallorossi tiene banco il caso Zaniolo, non convocato e sul mercato. Ma la corsa al quarto posto continua

Mourinho non parla (almeno nella conferenza stampa di vigilia, lo farà nel post gara) e Zaniolo è sul mercato. Ma ciò che conta davvero è che la Roma, tra alti e bassi è comunque in piena lotta per un posto nella prossima Champions oltre che ai quarti di finale di Coppa Italia e ai playoff di Europa League. E quindi in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Per questo non può permettersi di sbagliare a La Spezia, dove sarà impegnata domenica pomeriggio alle 18 contro la squadra di Gotti. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Sozza della sezione di Seregno con al Var Fabbri e Manganiello.

Roma e Spezia, gli ultimi risultati — Lo Spezia cerca riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta (sconfitta 5-2). I giallorossi arrivano dal successo per 2-0 contro la Fiorentina in campionato, decisiva la doppietta di Dybala. Da inizio anno, la formazione di Mourinho ha conquistato tre successi e un pareggio: attualmente è settima in classifica con 34 punti, gli stessi però di Atalanta e Lazio e a soli 3 punti dal quarto posto e a 4 dal secondo. In campionato, lo Spezia ha ottenuto una sola vittoria e due pari. Come riporta , Rui Patricio ha subito due gol soltanto contro il Milan: nelle altre tre partite è riuscito a mantenere la porta inviolata.

I precedenti — Sono appena sei i confronti tra Spezia e Roma. I giallorossi hanno conquistato tre vittorie e un pari, gli unici due successi dei liguri sono arrivati agli ottavi di Coppa Italia dopo i tempi regolamentari: ai rigori nel 2015 e ai supplementari nel 2021. Come analizzato da Oddschecker, nella scorsa stagione la squadra di Mourinho ha vinto senza subire gol (2-0 all’Olimpico, 0-1 al Picco).

Le quote

Secondo i bookmaker, la Roma è nettamente favorita: 1.82 la valutazione di Novibet, 1.81 quella di Novibet e 1.78 secondo Planetwin. L’eventuale successo dello Spezia è quotato 4.75 da Bet365, 4.60 per Betfair e 4.40 su Starcasinò Bet. Mentre l’X è offerto 3.65 da Novibet, 3.55 per Better e 3.58 su Novibet. Nonostante la Roma abbia tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide con lo Spezia, c’è grande equilibrio nella previsione per il Gol e il No Gol. Che entrambe le squadre segnino è offerto 1.91 da Bet365, 1.87 per Betfair e 1.77 su Planetwin. Che sia soltanto una formazione a segnare vale 1.94 su Planetwin, 1.91 per Bet365 e 1.87 secondo Betfair. Poco spettacolo negli ultimi due precedenti, entrambi terminati con meno di tre reti realizzate. L’Under 2.5 è quotato 1.80 da Bet365, 1.75 per Goldbet e Betfair. Mentre l’Over 2.5 è valutato 2.00 da Bet365, 1.96 su Planetwin e 1.95 per Better.