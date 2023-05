Siviglia-Roma, che equilibrio: quote e pronostici della finale di Europa League

Per i bookmakers sia le quote 1X2 che quelle sulla vincente dell’Europa League raccontano di un Siviglia leggermente favorito rispetto ai giallorossi, ma con valori abbastanza allineati

Redazione

Ci siamo, manca sempre meno a Siviglia-Roma. Alla Puskas Arena di Budapest è tutto pronto, il calcio d’inizio è previsto per mercoledì alle 21:00. E alla vigilia del match a regnare è l’equilibrio, a maggior ragione per i bookmaker: sia le quote 1X2 che quelle sulla vincente dell’Europa League raccontano di un Siviglia leggermente favorito rispetto ai giallorossi, ma con valori abbastanza allineati.

Le quote 1x2 — Dunque andalusi di poco preferiti ai giallorossi: come evidenziato da Oddschecker, il segno 1 – il Siviglia gioca formalmente in casa la finale – vale 2.60 su Sportbet, 2.62 su Vincitu, 2.65 su Netbet. La valutazione più alta per la squadra allenata da Mendilibar arriva da Snai, Better, Goldbet e bet365, a 2.75. La vittoria della Roma si alza a 2.95 su Novibet, Netbet e DaznBet, con Betway a 2.93 e il resto degli operatori intorno a 2.90. La quota più alta spetta al segno X, che vale 3.00 su diverse lavagne, tra cui quelle di Starcasinò Bet, Planetwin365 e LeoVegas, con DaznBet e Netbet che salgono a 3.02.

I gol — Gli operatori si aspettano una partita con poche reti: largamente favorito il segno Under 2.5 rispetto all’Over 2.5. Meno di tre gol nel match valgono un massimo di 1.53 su Snai, ma la quota scende anche a 1.47 su LeoVegas e Betfair. Almeno tre gol, invece, sono quotati fino a 2.65 su LeoVegas, partendo da 2.50 su Better, Sisal e Goldbet. Di riflesso, i bookmaker preferiscono il No Goal (1.67 bet365, 1.73 Snai) al Goal (2.12 LeoVegas, 2.15 Betfair).

Quote vincente Europa League — Nel mercato vincente Europa League – ipotesi che contempla anche eventuali supplementari e rigori – la distanza si assottiglia ancora di più: Siviglia quotato tra 1.80 e 1.90, Roma tra 1.90 (Sisal) e 2.00 (Netbet, bet365), con Goldbet e Better a metà a 1.95.

Le quote sui giocatori — Chi sarà il protagonista della finale? Dybala a Budapest ci sarà, ma in attesa di capire quale possa essere il suo reale minutaggio, concentriamoci su Tammy Abraham: un suo gol nel match vale 3.75 per Snai e Goldbet, 4.00 per Sisal, con quota che si alza a 4.75 se il gol verrà segnato col destro. Quote simili per la Joya, un cui assist è invece quotato 5.00 su Goldbet e Better. Tra le fila andaluse attenzione al grande ex Erik Lamela: una marcatura dell’argentino vale 5.00 su Sisal, Snai e Goldbet. Per ulteriori quote sui singoli – dai cartellini gialli ai calci di rigore – si può consultare questo articolo.

Pronostico di Siviglia-Roma — Come detto, le aspettative sono per una partita piuttosto bloccata e in cui non si dovrebbe segnare tanto. Certo, si tratta di una finale e in quanto tale è imprevedibile per definizione. Ma alcune previsioni possono essere fatte: in questo approfondimento sul sito di Gazzetta Scommesse, si analizzano alcuni esiti, tra cui quelli relativi ai gol complessivi, ai gol nel primo tempo e al numero di calci d’angolo.