Sheriff Tiraspol-Roma, riparte la corsa in Europa League: le quote

La Roma debutta nel gruppo G di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Per i giallorossi trasferta in Transnistria, fischio d’inizio giovedì alle 18.45. La squadra di Mourinho arriva dall’ottimo 7-0 contro l’Empoli, mentre il club moldavo ha superato 5-1 il Floresti nell’ultimo turno di campionato. A completare il girone ci sono anche Slavia Praga e Servette.

Roma e Sheriff Tiraspol, gli ultimi risultati — Quello conquistato all’Olimpico contro la formazione di Zanetti è il primo successo stagionale della Roma. Dybala e compagni sono fermi a quattro punti dopo quattro giornate. Adesso l’obiettivo è fare bene in Europa League. Finora lo Sheriff ha conquistato 12 punti in cinque partite, con quattro successi e una sconfitta. L’allenatore è l’italiano Roberto Bordin, tornato sulla panchina del club moldavo dopo la parentesi tra il 2016 e il 2018. Con il Tiraspol ha vinto due campionati, l’ultimo nella scorsa stagione, e due coppe nazionali. Prima di arrivare ai gironi di Europa League, la squadra è stata eliminata ai playoff di Champions contro il Maccabi Haifa, poi ha superato il Bate Borisov e il Klaksvik. Come analizzato da Oddschecker, lo Sheriff è rimasto a secco di reti soltanto nella prima sfida stagionale durante i preliminari di Champions contro i romeni del Farul Constanta. Poi ha sempre trovato la rete.

I precedenti — Sarà il primo precedente tra le squadre: i giallorossi non hanno mai sfidato un club moldavo. Come riporta Oddschecker, invece, lo Sheriff ha affrontato due volte l’Inter nei gironi di Champions 2021/22: 3-1 per i nerazzurri a San Siro, vittoria della squadra di Inzaghi anche in Transnistria con lo stesso risultato.

Le quote — Secondo i principali siti di scommesse, la Roma è nettamente favorita: il segno 2 è quotato 1.50 da bet365, BetFlag e Planetwin. L’eventuale successo dello Sheriff è valutato 7.55 da Goldbet e Better, 7.00 su Snai. Mentre l’X è offerto 4.25 su Betway e LeoVegas, 4.20 secondo Novibet. Grande equilibrio nella valutazione dell’Over 2.5: ipotesi fissata 1.91 da bet365, 1.87 per Snai e 1.85 su Sisal. Che in partita vengano realizzate meno di tre reti è valutato 1.92 da LeoVegas, 1.85 per Planetwin e Better. I bookmaker puntano anche sul segno No Goal: 1.80 secondo Betfair, 1.79 per LeoVegas, 1.72 su Planetwin. Il Goal è invece proposto 2.05 da bet365 e BetFlag, 2.00 su Snai.

