Roma delusa, il riscatto passa dal Sassuolo. L’ultima volta al Mapei fu 2-2

I giallorossi dopo la sconfitta nel derby vanno a Reggio Emilia: l'obiettivo è chiudere bene la prima parte di stagione fuori casa prima dell'ultima all'Olimpico con il Torino prima della sosta

Redazione

La notizia migliore per la Roma delusa dal derby è che l'occasione per riscattarsi arriva subito. Mercoledì il turno infrasettimanale, penultima giornata di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La squadra di Mourinho è in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: fischio d'inizio alle 18.30. La squadra di Dionisi arriva dalla sconfitta per 1-0 contro l’Empoli, il secondo k.o. consecutivo dopo quello rimediato contro il Napoli. I giallorossi hanno perso il derby con la Lazio: decisivo il gol di Felipe Anderson. Mourinho ha chiesto ai suoi un ultimo sforzo: chiudere con sei punti la prima parte di stagione farebbe dimenticare il derby e permetterebbe a tutta la rosa di guardare con ottimismo a gennaio, quando torneranno a pieno regime due giocatori fondamentali come Dybala e Wijnaldum.

Come arrivano Roma e Sassuolo — Cinque gol subiti e zero realizzati, questo è il bilancio delle ultime due uscite dei neroverdi. Il Sassuolo è tredicesimo e finora ha conquistato 15 punti: l'ultima vittoria lo scorso 24 ottobre contro il Verona. Come riporta Oddschcker, la Roma ha perso la quarta partita di campionato in stagione: è anche il secondo k.o. in tre gare. Ora i giallorossi sono sesti con 25 punti, gli stessi della Juventus. In Europa League invece hanno chiuso il gruppo C al secondo posto dietro il Betis Siviglia.

I precedenti e il bilancio — Sono 18 i confronti totali tra Sassuolo e Roma: il più recente al Mapei Stadium è finito 2-2, lo scorso 13 febbraio, con i gol di Abraham e di Cristante al 94'. Ma i giallorossi sono nettamente in vantaggio nei precedenti con nove vittorie contro un solo successo conquistato dai neroverdi, poi otto pareggi. L’unica volta che il Sassuolo ha superato gli avversari è stato l’1 febbraio 2020: 4-2 al Mapei. L’ultimo successo di Abraham e compagni è invece arrivato alla terza giornata dello scorso campionato: 2-1 all’Olimpico. Come riporta Oddschecker, nelle ultime tre sfide sono sempre stati realizzati almeno tre reti.

Quote e favoriti per i bookmakers — Secondo i bookmaker, la squadra di Mourinho ha più chance di vittoria: il segno 2 è quotato 2.05 da Betfair, Snai e Bet365. L’eventuale successo del Sassuolo è proposto 3.60 da Sisal, 3.55 per Better e Leovegas. L’X è valutato 3.70 per 888Sport e Betfair, 3.60 secondo Goldbet. E’ più probabile, secondo gli analisti, che quella del Mapei sia una gara da Over 2.5: 1.74 la valutazione di 888Sport e Leovegas, 1.65 per Sisal. La giocata inversa è offerta 2.10 dalla gran parte dei bookie. Resta comunque concreta l’ipotesi che siano entrambe le formazioni a segnare: il Gol è valutato 1.61 da Bet365, 888Sport e Leovegas. Mentre l’eventualità opposta è quotata 2.30 da Snai, Better e Planetwin.