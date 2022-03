Roma, la Samp a Marassi è un tabù. Ma ora Mourinho non vuole fermarsi

Nelle ultime 12 partite al Ferraris, dieci volte i blucerchiati sono usciti imbattuti. Giallorossi senza sconfitte da nove partite: con 10 toccherebbe un record che manca dall'ultimo Spalletti

Redazione

Qual è la vera Roma, quella del derby? Se lo chiedono tutti i romanisti, che domenica alle 18 rivedranno la squadra di Mourinho in campo al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Perché la partita con la Lazio ha fatto toccare ai giallorossi il punto più alto stagionale. E se il quarto posto sembra ormai inarrivabile, la Roma può ritenersi una favorita ad un posto in Europa League. Senza considerare la Conference League, dove è ancora in corsa nei quarti di finale contro il Bodo. Ma archiviata la pausa nazionali, è tornato il momento di pensare alla Serie A. E l'ostacolo è la Samp di Giampaolo. I blucerchiati hanno sette punti di vantaggio sul Venezia terzultimo e vogliono continuare ad allontanarsi dal fondo della classifica. I giallorossi di Mourinho vogliono confermare la striscia positiva di otto risultati consecutivi tra campionato e Conference League.

Gli ultimi risultati di Roma e Sampdoria

Alti (pochi) e bassi (molti) da inizio stagione per la Sampdoria. I blucerchiati hanno 29 punti frutto di otto vittorie, cinque pareggi e ben diciassette sconfitte. E neanche la cura Giampaolo ha dato i benefici sperati. Dopo tre k.o. consecutivi, la squadra di Giampaolo ha superato 2-0 il Venezia: decisiva la doppietta di Caputo. Prima i blucerchiati avevano perso contro Atalanta, Udinese e Juventus. La Roma è reduce dall’ottimo successo nel derby contro la Lazio: 3-0 al 90’, due le reti di Abraham (15 goal in A) e tris firmato da Pellegrini. Stando a quanto analizzato da OddsChecker, sono 11 le reti realizzate su sviluppo di corner dai giallorossi: finora primi in questa statistica. La Roma ha 51 punti, gli stessi degli uomini di Gasperini e lotta per la zona Europa. La Juve al quarto posto è a +8. L’ultima sconfitta rimediata dal gruppo di Mourinho è arrivata in Coppa Italia contro l’Inter lo scorso 8 febbraio. Addirittura il k.o. più recente in Serie A è arrivato lo scorso 9 gennaio contro la Juve (3-4).

I precedenti: che fatica della Roma a Marassi

Sono 144 le sfide totali tra Sampdoria e Roma. Il bilancio dei precedenti è a favore dei giallorossi con 58 successi contro i 46 dei blucerchiati, 39 i pareggi. La gara d’andata all’Olimpico è terminata 1-1: in gol Shomurodov e Gabbiadini. La squadra di Giampaolo potrebbe restare imbattuta contro gli uomini di Mou sia all’andata che al ritorno in una stagione di A per la prima volta dal 2017/18 (un pareggio interno e una vittoria all’Olimpico, in panchina sempre Giampaolo). La Samp è imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide casalinghe di campionato contro la Roma (5V, 5N, 2P) e nelle ultime due gare al Ferraris contro i giallorossi non ha subito gol. Come riportato da Oddschecker, da quando è tornato Giampaolo, la squadra ha la terza miglior percentuale realizzativa del campionato (14.3%, dietro solo a Verona e Juventus nel parziale). Caputo e compagni viaggiano a una media punti di 1.13, superiore allo 0.91 registrato con D’Aversa nella prima parte di stagione. La Roma non va k.o. da nove giornate di Serie A (5V, 4N) e ha vinto tre delle ultime quattro: la formazione giallorossa non colleziona almeno 10 gare di fila di uno stesso campionato senza perdere dal finale di stagione 2015/16 (17 in quel caso, con Spalletti in panchina).

Le quote

I due momenti sono comunque diversi e nonostante il percorso quasi da imbattuta nelle ultime 12 a Marassi contro la Samp, la Roma parte favorita anche secondo i bookmakers. Come riportano le analisi di Oddschecker, la Roma è favorita per la vittoria con il 53% di probabilità contro il il 25% di chance degli avversari. Il pareggio si attesta sul 22%. Che entrambe le squadre segnino vale il 55%, il No Gol vale poco meno: intorno al 45%. C’è grande equilibrio sulla previsione delle reti totali: l’Over 2.5 vale il 52% secondo i bookmaker, mentre la possibilità che si registrino meno di due goal è del 48%.