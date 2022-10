Samp-Roma, sfida all’ex Lazio Stankovic. I blucerchiati non vincono da maggio

Per i bookmakers giallorossi nettamente favoriti. Eppure a Genova sperano in una svolta proprio contro Mourinho

Redazione

Roma a caccia di conferme contro la nuova Sampdoria di Stankovic. I giallorossi di Mourinho, dopo la vittoria sofferta contro il Lecce e il positivo pareggio contro il Betis, tornano in campo lunedì nel tardo pomeriggio al Ferraris di Genova. Fischio d'inizio alle 18.30 in un inedito monday night. I blucerchiati sono reduci dall'1-1 contro il Bologna.

Come arrivano Samp e Roma? Gli ultimi risultati

Questa è l’ottava volta che la Roma vince almeno sei delle prime nove partite di un campionato a e in tutte le precedenti stagioni ha poi concluso il torneo nelle prime tre posizioni della classifica (l’ultima volta nel 2017/18). I giallorossi sono – alla pari del Milan – una delle due squadre andate più volte in vantaggio in questo campionato (sei) senza mai perdere nemmeno un punto una volta avanti. Come analizzato da Oddschecker, la Sampdoria non arriva a due gare di fila senza perdere da aprile (contro Verona e Genoa). In più, la formazione blucerchiata non vince dal 16 maggio contro la Fiorentina e sta vivendo la striscia più lunga senza successi in A: 10 gare finora, non succedeva dalle 17 partite con Novellino in panchina tra febbraio e settembre 2006.

I precedenti e il bilancio

Numeri che fanno pensare a un compito facile per la Roma. Eppure sponda Samp tutti sperano in una scossa dall'arrivo di Stankovic, un ex Lazio che di certo non vedrà l'ora di fare uno sgambetto ai rivali. La Sampdoria però non batte la Roma nel girone d’andata dalla stagione 2015/16 (2-1 con Zenga in panchina, reti di Salah, Éder e autorete di Manolas): da allora tre vittorie dei giallorossi e tre pareggi. Come riporta Oddschecker, Abraham e compagni hanno vinto cinque delle ultime otto sfide contro i blucerchiati in A (2N, 1P) e nel 50% di queste gare non hanno subito gol (quattro su otto). La squadra di Mourinho ha superato i padroni di casa a Genova nell’ultima trasferta (0-1 ad aprile con gol di Mkhitaryan) e non colleziona due successi di fila al Ferraris contro la Sampdoria dal 2008.

Le quote

La Roma ha più chance di vittoria contro la Sampdoria: i bookmaker propongono il segno 2 a quota 1.73 secondo Novibet, 1.70 per Sisal e Pokerstars. L’eventuale successo della formazione di Stankovic è offerto 5.25 da Sisal e 888Sport, 5 per Betfair. Mentre l’X è a 3.90 su Betfair, 3.80 secondo Leovegas e Novibet. Grande equilibrio nella previsione delle reti totali segnate: 1.93 il valore dell’Over 2.5 per Pokerstars e Leovegas, 1.94 la proposta di Novibet per la giocata inversa. Bet365 quota l’Under 1.90, 1.85 secondo Betfair. Poca differenza anche tra i valori del segno Gol e No Gol: il primo resta su 1.90 per Bet365, 1.87 secondo 888Sport e 1.80 su Sisal. Mentre l’altro è valutato 1.95 da Snai, 1.90 per Bet365 e Goldbet.