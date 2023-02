Roma, riecco l’Europa League: Mou a Salisburgo per salvare l’altra coppa

L'eliminazione dalla Coppa Italia non è ancora andata giù a molti, ora in Austria i giallorossi vogliono mettere la prima pietra per il passaggio agli ottavi

Redazione

La corsa Champions in campionato è sempre più agguerrita e solo tre squadre su 5 (Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma) avranno accesso, insieme al Napoli, alla prossima Coppa. Ma per la squadra di José Mourinho è tempo di sdoppiarsi con l'Europa League: giovedì scende in campo per l'andata dei sedicesimi di finale, ospite del Salisburgo alla Red Bull Arena. Fischio d'inizio alle 18.45. La squadra di Jaissle ha superato 4-0 il Lustenau nell’ultimo turno di campionato, gli uomini di Mourinho hanno pareggiato 1-1 contro il Lecce. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, per i giallorossi l'occasione di rifarsi in un'altra coppa, ancora più prestigiosa. Secondo Mourinho la rosa non è attrezzata per resistere a lungo al doppio impegno settimanale, ma per il momento nessuno ha intenzione di abbandonare l'Europa League. Soprattutto dopo aver vissuto l'anno scorso l'emozione di vincere un trofeo internazionale.

Come arrivano Salisburgo e Roma — Il Salisburgo non vince da quattro partite di Europa League (1N, 3P): l’ultima volta in cui gli austriaci hanno totalizzato una serie più lunga di match senza vittorie nella competizione risale al periodo tra febbraio 2015 e ottobre 2016, quando persero cinque gare consecutive. La Roma ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime 33 partite in Europa. Come riporta Oddschecker, l'ultima squadra a mettere in fila più gare (34) con gol all’attivo è stata il PSG, tra settembre 2016 e agosto 2020.

I precedenti — È il primo confronto in competizioni europee tra Salisburgo e Roma. Quella giallorossa sarà l'ottava formazione italiana che gli austriaci affrontano in Europa. Il Salisburgo ha perso 11 delle 20 sfide contro avversarie italiane, inclusa la più recente: 0-4 contro il Milan lo scorso novembre. In questo parziale, solo una volta il club austriaco ha tenuto la porta inviolata, cioè nello 0-0 contro la Juventus nei gironi di Europa League 2010/11. Come analizzato da Oddschecker, la Roma è imbattuta contro squadre austriache in Europa con un bilancio di tre vittorie e tre pareggi.

Le quote e la favorita per i bookmakers — C’è grande equilibrio nella previsione dei principali siti scommesse sui segni 1X2. La vittoria del Salisburgo è valutata 2.61 da Netbet, 2.75 per Betfair e Starcasinò Bet. L’eventuale successo della Roma è valutato 2.61 da Netbet, 2.60 secondo Novibet, 2.55 per Bet365. Mentre l’X è offerto 3.30 da Betfair, Planetwin e Bet365. I giallorossi sono una delle tre formazioni ad aver superato quota 100 tiri nella fase a gironi di Europa League (103), insieme a Manchester United e Arsenal. In media, Abraham e compagni hanno tentato 17 conclusioni a match, contro le 14 del Salisburgo nelle sei gare giocate in Champions.

Secondo i bookmaker, il segno Gol è più probabile: fissato 1.80 da Bet365, 1.78 per Starcasinò Bet e 1.73 su Betfair. Il No Gol ha una quota più alta: 2.10 su Betfair, 2.03 per Planetwin e 1.95 secondo Bet365. L’Over 2.5 è valutato 2.10 da Bet365, 2.02 per Starcasinò Bet e 1.90 su Sisal. L’Under 2.5 si attesta a quota 1.82 per Planetwin, 1.80 per Betfair e Sisal.