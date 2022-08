La nuova Roma all’esordio con la Salernitana. E Mou parte super favorito

I giallorossi all'Arechi domenica alle 20.45 per la prima giornata di campionato con i nuovi colpi da Champions: Dybala e Matic in campo da subito, Wijnaldum dalla panchina

Redazione

L'estate della Roma è cominciata con il trionfo di Tirana in Conference League, ma chi si aspettava che quello fosse il punto più alto più alto dell'anno solare, si sbagliava eccome. Perché complice l'euforia da coppa, Mourinho e i Friedkin hanno alzato l'asticella in sede di mercato con i colpi da Champions di Dybala, Wijnaldum e Matic (oltre a Celik e Svilar). Da domenica però si fa sul serio: i giallorossi esordiscono allo stadio Arechi contro la Salernitana alle 20.45. Dall’altra parte c’è la squadra di Nicola che, solamente “grazie” alla mancata vittoria del Cagliari all’ultima giornata di campionato, è potuta rimanere in Serie A. Salutato il ds Sabatini, il club ha accolto Morgan De Sanctis, che ha portato in granata, tra gli altri, il giovane Matteo Lovato e Botheim, attaccante giunto dal Krasnodar e vecchia conoscenza della Roma (era al Bodo nel famoso 6-1).

Come arrivano Roma e Salernitana

In casa Roma, arrivata in sesta posizione a quota 63 punti in classifica, c’è l’ambizione di rientrare tra le prime quattro, soprattutto in virtù di un calciomercato importante operato dai Friedkin. Tifosi e giocatori, poi, hanno iniziato a cullare il sogno scudetto, obiettivo massimo per cui lottare fino alla fine della stagione. L’imperativo di Davide Nicola, dall’altra parte, è quello di raggiungere la salvezza e, soprattutto, farlo nei tempi giusti per evitare rimonte all’ultimo minuto come accaduto nel campionato scorso. I presupposti per far bene ci sono e il desiderio è quello di partire subito forte contro la Roma davanti ai propri tifosi.

Salernitana-Roma, i precedenti

La scorsa stagione all'Arechi arrivò il primo gol in maglia giallorossa per Tammy Abraham, che poi è diventato un idolo dei tifosi nel corso della stagione. Salernitana e Roma si sfideranno domenica sera per la settima volta in Serie A (la quarta se si considerano solamente le gare giocate all’Arechi). Il bilancio pende prepotentemente dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da cinque incontri contro l’unico degli ospiti, zero i pareggi. I numeri si confermano ancora a tinte giallorosse se, invece, si parla di sfide casalinghe per i granata (due successi della Roma, solamente 1 quello della Salernitana). All’andata, nella gara che si giocò all’Olimpico il 10 aprile del 2022, al goal in apertura di Radovanovic rispose la squadra di casa, prima con Carles Perez, poi con Smalling. L’ultimo precedente che ha avuto l’Arechi come teatro risale, invece, al 29 agosto 2021: i giallorossi si resero protagonisti di ben quattro reti, che arrivarono due volte dai piedi di Pellegrini, e poi da Abraham e Veretout. È addirittura dal gennaio 1999, riporta OddsChecker, che la Salernitana non riesce a uscire con i tre punti in tasca dai match contro la Roma: in quell’occasione ci riuscì con le reti di Bernardini e Giampaolo (di Di Biagio l’unico goal della squadra ospite).

Le quote

Secondo le rivelazioni di OddsChecker, Salernitana-Roma sarà una gara tutt’altro che equilibrata. Gli ospiti sono super favoriti: il loro successo è quotato a 1.40 su Betfair, 1.49 su LeoVegas, 1.53 su Snai. La forbice tra il segno 1 e il 2 è ampissima: la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare 6.50 volte la posta su Betfair (6.15 se si opta per Better, 6.32 per Planetwin). Il pareggio, risultato mai arrivato nei match tra Salernitana e Roma, raggiunge una quota massima su LeoVegas (2.60). I bookie dimostrano di aver preso una posizione nettissima anche in merito al numero di goal che arriveranno nel corso dei 90’. L’Over 2.5 è in “vantaggio” con una quota che raggiunge l’1.74 su LeoVegas (l’Under sta a 2.10 scegliendo lo stesso operatore). Molto più indefinita, infine, l’idea degli scommettitori su Gol/NoGol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno, tuttavia, è più probabile. Su Snai, ad esempio, la soglia fissata è di 1.75. La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, sta a 1.94. Gli esperti, infine, si sono sbilanciati in merito al risultato esatto: quelli più probabili sembrano essere lo 0-1 e lo 0-2, rispettivamente a 7.50 e 7.00 su LeoVegas (il primo risultato che pone la Salernitana in vantaggio è l’1-0, quotato a 15.00).