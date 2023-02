Roma al test Verona: Mou senza Dybala per riscatto e rilancio verso la Champions

I giallorossi dopo la sconfitta con il Salisburgo sono chiamati a rialzarsi in campionato

Redazione

Il Salisburgo è il passato e il futuro. Il presente si chiama Verona e per la Roma non c'è alternativa che restare ancorata all'impegno più vicino. Anche perché la corsa per la prossima Champions è agguerritissima - basti pensare che ci andranno solo tre squadre tra Inter, Milan, Roma, Atalanta e Lazio - e ogni passo falso può essere decisivo. L'Olimpico in questo contesto deve diventare l'arma in più per i giallorossi: domenica sera alle 20.45 arriva la squadra di Zaffaroni, che nell'ultima giornata ha superato 1-0 la Salernitana grazie al gol di Ngonge.

Roma e Verona, gli ultimi risultati — Nella Roma pesa il k.o. di giovedì in Europa League contro il Salisburgo: gli austriaci hanno superato 1-0 la Roma con una rete all’88’ di Capaldo. In campionato, i giallorossi sono quarti con 41 punti, gli stessi di Atalanta e Milan. La corsa Champions è aperta: davanti c’è l’Inter ferma a 44. Attenzione, perché Abraham e compagni segnano sempre in Serie A: l’ultima gara in cui non hanno trovato la rete è quella del 23 ottobre contro il Napoli. La squadra di Zaffaroni ha messo in fila quattro risultati utili di fila: la sconfitta più recente è arrivato il 14 gennaio contro l’Inter (1-0 a San Siro, gol di Lautaro Martinez). I gialloblù restano terzultimi in classifica con 17 punti. Come analizzato da Oddschecker, la difesa del Verona sta tenendo bene: nelle ultime quattro partite Montipò ha subito soltanto due reti.

I precedenti — Sono 73 i confronti totali tra Roma e Verona. Il bilancio dei precedenti è in favore dei giallorossi con 38 vittorie contro le 13 dei gialloblù, 22 i pareggi. Nella gara d’andata al Bentegodi la squadra di Mourinho ha superato 1-3 gli avversari: Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy i marcatori. Non è bastato ai padroni di casa la rete di Dawidowicz che ha sbloccato il match. Il successo più recente del Verona è arrivato nel 2021: 3-2 in casa. Come analizzato da Oddschecker, le ultime sette sfide tra le due formazioni sono terminate con un Over 2.5.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma ha molte più chance di vincere: il segno 1 è valutato 1.60 da Novibet e Better, 1.57 per Sisal. L’eventuale successo del Verona è quotato 6.50 da Sisal, Betfair e Bet365. Mentre l’X è offerto 3.90 da Betfair, 3.80 su Novibet e 3.77 per Netbet. Restando in linea con i risultati delle ultime sfide tra le formazioni, l’Over 2.5 può valere la giocata: 2.20 la proposta di Bet365, 2.12 secondo Starcasinò Bet, 2.10 per Better. Nettamente più bassa la quota fissata dai bookmaker per l’Under 2.5: 1.67 secondo Bet365 e Starcasinò Bet, 1.65 per Goldbet. I quattro confronti più recenti sono terminati con il segno Gol: 2.16 il valore fissato da Planetwin, 2.15 secondo Betfair e 2.10 per Bet365. Stando alle valutazioni degli operatori, il No Gol rimane l’ipotesi più probabile: 1.67 su Bet365 e Betfair, 1.63 secondo Starcasinò Bet.