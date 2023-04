Roma incerottata, all’Olimpico c’è la trappola Udinese: quote e precedenti

I giallorossi dopo la sconfitta con il Feyenoord si rituffano in campionato nella corsa al quarto posto. All'andata la pesantissima sconfitta 4-0, e stavolta mancheranno anche Dybala e Abraham. Chance dal 1' per Belotti

Tra poco meno di una settimana sarà teatro di una notte europea in cui la Roma cercherà di rimontare l’1-0 subito a Rotterdam, ma prima all’Olimpico arriverà l’Udinese, in una partita importante per la qualificazione alla prossima Champions League.

Roma-Udinese, le quote — Come rileva Oddschecker, un po’ per il valore dell’avversario, un po’ perché cade tra due gare europee, le quote per la vittoria della Roma contro la squadra friulana sono particolarmente alte. Si va dall’1.85 in lavagna su bet365 fino all’1.92 su Sportbet. In mezzo, tanti operatori che quotano il segno 1 sugli 1.90 (tra loro Better, Goldbet, Sisal). Il pareggio tocca quota 3.50 su Sportbet, mentre la quota più bassa è rapprsentata dai 3.30 di Sisal e Betfair; la vittoria dell’Udinese è quotata 4.60 presso diversi operatori, tra cui LeoVegas, Planetwin365 e Betfair. La stagione giallorossa racconta fin qui di una squadra solida nelle gare giocate in casa – al netto di qualche passaggio a vuoto. Ecco perché i bookmaker prediligono ancora una volta il segno Under 2.5 rispetto all’Over. Meno di tre reti nel match valgono infatti un massimo di 1.66 su LeoVegas, ma mediamente circa 1.60 su tutte le altre lavagne. L’Over 2.5 tocca invece quota 2.30 su bet365 e Betfair e solo su Snai (2.15) scende sotto quota 2.20. Non stupisce lo stesso andamento sui segni Goal-No Goal: il primo è sfavorito e supera quota 2.00 su LeoVegas (2.04) e Starcasinò Bet (2.02); il secondo si attesta tra l’1.70 e l’1.75, con la sola eccezione di Planetwin365 (1.82).

Gli ultimi risultati — La trasferta di Rotterdam ha lasciato scorie: contro l’Udinese non ci saranno Abraham e Dybala e dovrebbe toccare dunque a Belotti. Il Gallo cerca ancora il suo primo gol stagionale in Serie A: gli è sfuggito anche contro la sua ex squadra, il Torino, in quella che è stata l’ultima vittoria giallorossa in campionato nel turno precedente (0-1). L’Udinese di Sottil è invece reduce dal pareggio casalingo contro il Monza 2-2: nonostante il rendimento incostante, è una squadra che contro le big sa esaltarsi. Attenzione poi al precedente dell’andata: un clamoroso 4-0 da parte dei friulani.

I precedenti — Roma e Udinese, come riporta Oddschecker, si sono incontrate 97 volte in Serie A: le vittorie giallorosse sono 50, 24 i pareggi, 23 le vittorie bianconere. In casa della Roma i confronti sono 48, con 29 vittorie interne, 12 pareggi e sette vittorie esterne. La Roma ha una tradizione recente positiva contro l’Udinese, almeno in casa: ha infatti vinto otto degli ultimi nove incontri disputati all’Olimpico, dove il pareggio manca dal 2009.