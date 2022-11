Roma-Torino, Mou tra caos e polemiche vuole chiudere con 3 punti all’Olimpico

I giallorossi chiamati a rispondere dopo il derby perso e l'1-1 contro il Sassuolo. Per i bookmakers giallorossi favoriti

Redazione

È il ballo di fine anno, anche se alla vera fine dell'anno mancano due mesi. Nel mezzo i Mondiali in Qatar, che stopperanno insolitamente il campionato da questo weekend fino a gennaio. La Roma ci arriva in condizioni pessime: ha perso il derby, è tornata solo con un punto da Reggio Emilia e soprattutto è scoppiato il caso Karsdorp. Sono gli ingredienti con cui la squadra di Mourinho si prepara alla sfida contro il Torino di Ivan Juric nella quindicesima giornata di campionato. In un orario insolito per i giallorossi, ed è strano dirlo: fischio d'inizio domenica alle 15.

Roma e Torino, gli ultimi risultati — La sconfitta nel derby contro la Lazio e il pari contro il Sassuolo: i giallorossi non stanno vivendo un grande momento, la Roma ha bisogno di ritrovare la vittoria. Ora la squadra di Mourinho ha 26 punti in classifica. Abraham e compagni hanno perso le ultime due gare all’Olimpico (contro gli uomini di Sarri e il Napoli): il successo casalingo più recente in campionato è arrivato il 9 ottobre contro il Lecce. Il Torino sta viaggiando a ritmi alti: tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro. Come evidenzia Oddschecker, i granata erano arrivati a collezionare tre sconfitte di fila, poi un pari e un’altra sconfitta. Dalla sfida vinta contro l’Udinese dello scorso 23 ottobre, la squadra di Juric ha recuperato punti fondamentali: adesso è nona a quota 20.

I precedenti — Sono 180 i confronti totali tra Roma e Torino. Il bilancio dei precedenti dice 77 vittorie dei giallorossi e 57 dei granata, 46 i pareggi. Nelle due sfide dello scorso campionato hanno avuto la meglio i giallorossi: 1-0 all’Olimpico e 0-3 in trasferta. Il successo più recente del Torino è arrivato il 18 aprile 2021: 3-1 in casa con le reti di Sanabria, Zaza e Rincon. Solo Borja Mayoral per i giallorossi. Come riporta Oddschecker, in quattro degli ultimi cinque precedenti le squadre hanno realizzato almeno tre gol, soltanto nella passata stagione la partita dell’Olimpico è terminata col segno No Gol.

Le quote — Secondo i bookmaker, la Roma è favorita per la vittoria: il segno 1 è valutato 1.83 da Planetwin, Novibet e Betfair. L’eventuale successo del Torino è proposto 4.60 da Betfair, 4.50 secondo Sisal e Snai. Mentre l’X è offerto a 3.65 da 888Sport e Leovegas, 3.55 per Planetwin. Grande equilibrio per la previsione del segno Gol: quotato 1.95 da Bet365, 1.87 secondo Betfair e Better. Con il valore del No Gol che si attesta a 1.88 secondo Leovegas e 888Sport, 1.85 su Planetwin. Gli analisti tengono più bassa la quota dell’Under 2.5: 1.81 la valutazione di 888Sport e Leovegas, 1.75 per Snai. Mentre l’Over 2.5 resta a 2.10 secondo Bet365, 2 per Better e Goldbet.