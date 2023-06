Roma-Spezia, all’Olimpico l’ultima della stagione. Quote e precedenti

La formazione di Semplici arriva dalla sconfitta per 4-0 contro il Torino e si gioca la permanenza in A con il Verona. Entrambe sono a 31 punti. Abraham e compagni sesti in classifica devono difendersi dalla Juventus

La sconfitta ai rigori in finale di Europa League fa male. Ora la squadra di Mourinho riparte dal campionato per l’ultima giornata. All’Olimpico c’è lo Spezia: fischio d’inizio domenica alle 21. La formazione di Semplici arriva dalla sconfitta per 4-0 contro il Torino e si gioca la permanenza in A con il Verona. Entrambe sono a 31 punti. Abraham e compagni sesti in classifica devono difendersi dalla Juventus, distante una lunghezza, impegnata contro l’Udinese.

ULTIMI RISULTATI — La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite giocate nell’ultima giornata di campionato, compresa la più recente: 3-0 contro Torino nel 2021/22. Soltanto il Milan ha conquistato più successi (13) dei giallorossi (12) nel parziale. Come analizzato da Oddschecker, lo Spezia è la squadra che ha segnato il primo gol della sfida meno volte (nove) in stagione. La Roma, invece, non ha mai perso quando ha trovato la prima rete in casa nella competizione (10V, 1N).

I PRECEDENTI — La Roma è imbattuta in A contro lo Spezia: i giallorossi hanno vinto quattro dei precedenti cinque match (1N) contro i liguri nella competizione, compresi i tre più recenti senza subire gol. La squadra di Semplici è alla ricerca del suo primo punto in trasferta contro i giallorossi (due k.o. nei due precedenti). Come riporta Oddschecker, l’Olimpico è lo stadio in cui lo Spezia ha giocato più sfide (contro Roma e Lazio) senza mai vincere (5P).

LE QUOTE — Secondo i principali siti scommesse che si occupano di quote Serie A, la Roma ha più chance di vincere: il segno 1 è valutato 2.10 da Sportbet, 2.03 per Novibet e 2.02 secondo Daznbet. L’eventuale successo dello Spezia è quotato 3.75 secondo LeoVegas, 3.60 per Vincitu e Starcasinò Bet. Mentre l’X è offerto 3.75 da Goldbet, 3.70 su Pokerstars e 3.50 secondo LeoVegas. Secondo i bookmaker, l’Under 2.5 è un’ipotesi concreta: 1.87 per Snai e Planetwin, 1.80 secondo Betfair. L’Over ha una quota più alta: 2.00 per LeoVegas, 1.85 per Better e 1.80 su Snai. Il segno Gol può valere la giocata: 1.83 secondo LeoVegas, 1.80 per Betfair e bet365. Il segno inverso è fissato 2.05 per Snai, 2.00 secondo Planetwin e 1.95 su Betfair.