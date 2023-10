Roma-Servette, analisi quote: ai giallorossi le squadre svizzere portano fortuna

La squadra di Mou ha perso solo una delle ultime 26 gare interne in Europa, avendo vinto le ultime cinque di fila dopo l’1-2 contro il Betis nella scorsa fase a gironi. Il club svizzero è ottavo con 10 punti nel proprio campionato

Redazione

La Roma ospita il Servette all’Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Mourinho arriva dal successo per 2-0 contro il Frosinone, il club svizzero ha superato 2-1 il Losanna in campionato. Se nella prima gara della competizione i giallorossi hanno battuto lo Sheriff, gli uomini di Weiler hanno perso contro lo Slavia Praga.

Gli ultimi risultati — La Roma ha perso solo una delle ultime 26 gare interne in Europa, avendo vinto le ultime cinque di fila dopo l’1-2 contro il Betis nella scorsa fase a gironi. Il Servette invece non ha mai affrontato una squadra italiana. I giallorossi attualmente occupano la tredicesima posizione in Serie A con 8 punti, il club svizzero è ottavo con 10. Come riporta Oddschecker, la vittoria conquistata contro il Weiler arriva dopo tre sconfitte e un pari in Super League.

I precedenti — Roma e Servette si sfidano per la prima volta in assoluto: i giallorossi hanno vinto sei delle sette gare interne nei precedenti contro squadre svizzere, l’eccezione è l’1-3 contro il Basilea in Champions dell’ottobre 2010. I giallorossi sono anche imbattuti da cinque partite nelle coppe europee e non registrano una striscia migliore dal febbraio-aprile 2021 sempre in Europa League. Come analizzato da Oddschecker, nelle gare giocate dalla formazione di Mourinho quest’anno ci sono sempre almeno due gol segnati.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma è nettamente favorita: il segno 1 è quotato 1.18 da Goldbet, Betway e Netbet. L’eventuale successo del Servette è valutato 19.00 da Sisal, 14.00 su Snai e 13.65 secondo bet365. Il segno X è offerto 7.55 da Planetwin, 7.50 per Goldbet e 7.00 su LeoVegas. I bookmaker puntano sull’Over 2.5 proposto a 1.52 per Sisal e LeoVegas, 1.50 secondo Novibet. L’Under è invece proposto 2.55 da Betfair e Planetwin, 2.50 secondo Better. Il No Goal resta una giocata possibile: 1.62 per LeoVegas, 1.53 secondo Snai e Planetwin. Che entrambe le squadre segnino è valutato 2.45 su Betfair, 2.40 per Snai e 2.34 secondo Planetwin.

Iperlink da associare alla citazione:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.