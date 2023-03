Roma, chance Champions. Ma il Sassuolo ha perso solo una volta nelle ultime 7

I giallorossi all'Olimpico alle 18 ospitano la squadra di Dionisi. All'andata finì 1-1, ora Mou è in emergenza

Roma-Sassuolo ricorda tanto, per l'opportunità, quella partita di Cremona che i tifosi giallorossi vorrebbero non ricordare (e soprattutto non replicare). Ma per la squadra di Mourinho, in piena lotta per un posto nella prossima Champions, la gara delle 18 contro Berardi e compagni ha un valore importantissimo: l'Inter ha perso, la Lazio ha pareggiato 0-0 con il Bologna, l'Atalanta ha perso a Napoli. Vincere vorrebbe dire salire addirittura al secondo posto insieme all'Inter a quota 50 punti. Ma l'emergenza tra infortunati è squalificati è pesante e soprattutto dopo lo sforzo contro Juventus e Real Sociedad, ce ne saranno altri due niente male contro gli spagnoli (nel ritorno degli ottavi di Europa League) e il derby. Ma il "domani" della Roma è solo il Sassuolo. La formazione di Dionisi con 30 punti è ampiamente sopra la zona calda.

Roma e Sassuolo, gli ultimi risultati — Momento d’oro per la Roma. Nelle ultime cinque di campionato, i giallorossi sono caduti una sola volta: 2-1 a Cremona. Nelle restanti quattro gare, i capitolini hanno ottenuto tre vittorie con altrettanti clean sheet, con il pari di Lecce a completare il quadro (1-1). Come detto, gli uomini di Mourinho hanno vinto l’andata degli ottavi di finale di Europa League: 2-0 alla Real Sociedad e ottimo biglietto da visita per il match di ritorno. La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partite della gestione Spalletti (dicembre 2016-maggio 2017). Dall’altra parte gli emiliani hanno messo alle spalle il periodo nero e con una sola sconfitta negli ultimi 450 minuti. I neroverdi sono imbattuti da 180 minuti e reduci da due successi di fila. Complessivamente in questo arco di tempo, il Sassuolo ha raccolto 10 punti, con 7 gol fatti e 6 subiti, con due clean sheet. Dopo il pareggio nella gara di andata (1-1), il Sassuolo potrebbe restare imbattuto in entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscito nel 2020/21 con Roberto De Zerbi.

I precedenti — Bilancio a tinte giallorosse. Come riporta Oddschecker la Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A (9V, 9N), anche se ha vinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P): 2-1 nel settembre 2021. Un match da sempre scoppiettante: capitolini ed emiliani hanno entrambe trovato la rete in otto delle nove sfide disputate all’Olimpico in Serie A; fa eccezione il pareggio per 0-0 del 6 dicembre 2020. La Roma ha siglato complessivamente 36 gol contro i rivali, di cui 18 in casa, con 21 marcature del Sassuolo e ben 11 arrivate all’Olimpico.

Le quote — Come rileva Oddschecker in Roma – Sassuolo il vento soffia alle spalle dei padroni di casa. Il segno 1 è favorito ovunque e le quote più alte arrivano dalle lavagne di Sportbet a 1.73 e Starcasinò Bet a 1.72, con Netbet a 1.71. Il pareggio lievita a 3.75 su Snai, Goldbet, Planetwin e Novibet. Per quanto riguarda una possibile vittoria neroverde, la quotazione decolla a 5.50 su bet365, Sisal, Betfair e Betway, con Better a 5.40, mentre Pokerstars Sport è più cauta a 5.25. Passiamo alle reti, con l’Over 2.5 sfavorito: paga a 2.00 su Bet365 e Betfair, a cui seguono Snai e Goldbet entrambe concordi a 1.97. L’Under 2.5 scende a 1.80 su Sisal, con Starcasinò a 1.78 come Novibet. Il Gol lo troviamo a 1.95 su bet365, con Planetwin a 1.88, a fronte di un No-Gol che vale 1.87 su Snai e 1.85 su Sisal. Infine, diamo uno sguardo al Primo Marcatore. Nella squadra di Mourinho, il favorito è Paulo Dybala a 6.00 su Bet365, con Tammy Abraham a 6.10 su Starcasinò Bet. Nelle file di Dionisi, attenzione a Domenico Berardi a 10.50 su Sisal e Armand Lauriente vale a 13.00 su Snai.