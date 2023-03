Roma-Samp, il maestro Mou contro l’allievo Stankovic: in palio punti Champions

Roma e Sampdoria, gli ultimi risultati

Roma in crisi di risultati. Il doppio impegno tra campionato ed Europa League, sta facendo perdere ritmo ai giallorossi in Serie A. Appena un successo negli ultimi 360 minuti, a fronte di tre sconfitte, di cui due consecutive: dal rocambolesco 3-4 patito in casa contro il Sassuolo, a cui ha fatto seguito il ko per 1-0 nel derby con la Lazio. Gli uomini di Mourinho hanno 47 punti e distano una sola lunghezza dal Milan quarto. I capitolini all’Olimpico hanno raccolto 25 punti su 39 disponibili e la sconfitta con il Sassuolo ha messo fine ad una striscia di quattro successi interni consecutivi. Dybala e soci davanti al pubblico amico hanno segnato 17 gol e con nove al passivo. La Sampdoria ha un Everest da scalare in ottica salvezza. Liguri penultimi con 15 punti e accusano 9 lunghezze di ritardo dallo Spezia, ovvero la prima squadra salva in questo momento. La formazione di Stankovic prima della sosta ha trovato il terzo sigillo stagionale: 3-1 a Marassi al Verona, nello scontro per evitare la retrocessione. Una sola sconfitta nelle ultime tre gare per i Blucerchiati, con un cammino davvero pessimo lontano da Genova. I doriani hanno ottenuto appena otto punti su 39 disponibili in trasferta, con due vittorie, due pareggi e ben nove sconfitte. Un solo punto raccolto nelle ultime 5 gare esterne per la Samp che non vince fuori casa dal 4 gennaio: 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Complessivamente Quagliarella e soci hanno segnato 10 reti in trasferta, con 25 gol subiti.