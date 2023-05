Roma-Salernitana, quote e precedenti. All’Olimpico la festa post-Leverkusen

I giallorossi dopo la notte magica di Leverkusen ospitano la squadra di Paulo Sousa, ormai praticamente salva. Previsto ampio turnover ma minutaggio per Dybala in vista di Budapest

Redazione

Prima il tributo per la seconda finale europea consecutiva, poi la sfida alla Salernitana – pressoché salva – per cercare di restare aggrappati al quarto posto. Lunedì alle 18:30 la Roma scende in campo all’Olimpico contro la squadra campana, dopo la sofferta ma dolcissima notte di Leverkusen.

Roma-Salernitana, le quote — Come rileva Oddschecker, secondo i principali siti scommesse i giallorossi sono favoriti: il segno 1 vale 1.53 su Planetwin365, 1.52 su Sportbet e 1.50 su Starcasinò Bet. La quota minima è di 1.44 su Betfair. Si alza a un massimo di 4.40 su LeoVegas la quota del segno X, che parte dai 4.15 di Better e Goldbet. Mentre la vittoria della Salernitana vale 8.00 su Betfair, 7.50 su bet365 e LeoVegas, ma scende a 6.75 su Novibet e 6.70 su Starcasinò Bet.

Difensivamente la Roma è una certezza, eppure i bookmaker non si sbilanciano in merito alla quantità di gol che vedremo nel match: l’Under e l’Over 2.5 quasi si equivalgono, con il primo leggermente favorito che oscilla tra l’1.80 di Betfair, l’1.83 di Snai e l’1.91 di bet365. L’Over invece parte dall’1.85 su Planetwin365 e si alza fino all’1.93 di LeoVegas. Più distanza tra Goal e No Goal: i bookies preferiscono il secondo scenario, che non va oltre l’1.70 di Snai, bet365, Planetwin365; entrambe le squadre a segno, invece, corrisponde a una quota che arriva anche a 2.15 su Betfair e non scende meno di 1.96 (Planetwin365).

Gli ultimi risultati — L’Europa fa sorridere, ma in campionato la vittoria manca alla Roma da 16 aprile (3-0 all’Udinese). Da allora, tre pareggi e due sconfitte: un rendimento che ha frenato i giallorossi in ottica quarto posto. La Salernitana è invece virtualmente salva, grazie all’ottimo rendimento sotto la guida di Paulo Sousa, che dal suo arrivo ha collezionato tre vittorie, otto pareggi e soltanto due sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato, la Roma ha pareggiato 0-0 a Bologna, la Salernitana ha battuto 1-0 l’Atalanta in casa.

I precedenti — Sono 11 – in tutte le competizioni – i precedenti tra Roma e Salernitana: bilancio nettamente a favore dei giallorossi, che hanno vinto nove partite, a fronte di una sconfitta e un pareggio, datati rispettivamente 1999 e 1952. Da quando i granata sono tornati in Serie A nella scorsa stagione, la Roma li ha sempre battuti. All’andata a Salerno finì 1-0 con gol di Cristante.