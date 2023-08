Roma-Salernitana, esordio all’Olimpico: le quote della prima giornata di Serie A

Nella prima giornata della precedente stagione la Roma si impose a Salerno grazie alla rete di Cristante. Nel match di ritorno, all’Olimpico, finì 2-2. Anche in questa occasione, come l’anno scorso, la squadra di Mourinho parte da favorita, essendo quotata a 1.55 su Planetwin365, Better e Goldbet. Di contro la vittoria della Salernitana, che in Serie A ha vinto solo un match su otto contro i giallorossi, giocabile a 6.50 su Goldbet, bet365 e Sisal. Infine il segno X (solo un match su otto è finito in pareggio), in lavagna a 4.00 su net365, Better, Goldbet e Snai.

Le altre quote di Roma-Salernitana

Quote interessanti per quanto riguarda il mercato Under/Over 2.5, considerando che la media gol negli 8 precedenti in Serie A è di 2.63: il segno Over è in lavagna a 1.90 su Snai, Planetwin365, a 2.00 su Sisal e a 2.02 su bet365, mentre l’Under è giocabile a 1.80 su Snai e Planetwin365. Equilibrio anche nel mercato Goal/No Goal, come si evince su oddschecker.com/it: che entrambe andranno a segno è giocabile a 2.00 su bet365, Better e Goldbet, mentre il No Goal si attesta su 1.72 nel caso di Goldbet e Better e su 1.77 nel caso di Snai. Chiosa finale sul mercato del risultato esatto, in cui il meno quotato è l’1-0 in favore della Roma, come successo l’anno scorso alla prima giornata e giocabile a 5.50 su Sisal, 6.25 su Snai e 6.50 su bet365.