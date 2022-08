Roma, dopo i colpi del mercato c’è il Monza. Mou favorito vuole subito risposte

I giallorossi dopo il pareggio contro la Juventus tornano all'Olimpico, che sarà ancora sold out

Redazione

Il pareggio allo Stadium contro la Juventus è stato definito da Mourinho "fortunato". Lo Special One dopo il primo tempo ha attaccato duramente i suoi ("mi vergogno di essere il vostro allenatore") lanciando un messaggio in vista del resto della stagione. Sul mercato sono arrivati i colpi di cui la Roma aveva bisogno (Belotti e Camara), ora all'Olimpico c'è la sfida contro il Monza di Stroppa nell’anticipo serale della quarta giornata infrasettimanale della Serie A. I giallorossi sono tra le sei squadre attualmente al comando della classifica, con 7 punti conquistati in tre giornate, frutto di due vittorie e un pareggio. I brianzoli, dall’altra parte, si trovano sul fondo della graduatoria ancora a quota 0 punti, in virtù di tre sconfitte rimediate in altrettante gare. Il fischio d’inizio arriverà alle 20.45 all’Olimpico di Roma.

Come arrivano Roma e Monza?

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1 a Torino con la Juventus. E, attualmente a quota 7, potrebbe guadagnare 10 punti dopo le prime quattro stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (12 punti su 12, in quel caso, quando alla guida del club c’era Rudi Garcia). I giallorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime nove gare casalinghe di campionato (5 vittorie, 4 pareggi). L’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al febbraio 2021. Il Monza viene dalla sconfitta per 1-2 in casa dell’Udinese: un’altra disfatta in campionato la porterebbe a uguagliare il disastroso risultato collezionato dal Benevento nella stagione 2016/17: 4 KO nelle prime 4 sfide. Roma e Monza, infine, hanno collezionato risultati opposti nella gara d’esordio: il gruppo di Mourinho si è reso protagonista di una vittoria di misura contro la Salernitana, mentre la formazione di Stroppa è uscita sconfitta fuori casa contro il Torino.

Roma-Monza, i precedenti e il bilancio

La Roma ha vinto entrambi i precedenti di campionato contro il Monza (2-0 in trasferta nel dicembre 1951 e 1-0 in casa nell’aprile del 1952, entrambi in Serie B). Il Monza, invece, ha ottenuto il successo nell’unico precedente tra le due squadre disputato ad agosto (2-1 in casa dei biancorossi in Coppa Italia, nel 1988). Nei due precedenti in campionati, entrambi in Serie B nella stagione 1951/51, infine, la squadra giallorosso ha sempre ottenuto il clean sheet. In questo senso, il No Gol, e dunque l’ipotesi secondo cui una delle due squadre possa rimanere a secco di goal, ha una quota che oscilla dall’1.65 su Pokerstars al 1.83 su Betfair. La Roma ha perso solo una delle ultime 43 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (36 vittorie, 6 pareggi), un 2-3 contro il Venezia nel novembre del 2021. L’ultima sconfitta in casa contro queste avversarie risale invece al 31 maggio 2015: 1-2 contro il Palermo, quando alla guida del club c’era Rudi Garcia. Gianluca Caprari ha giocato quattro gare con la maglia della Roma in Serie A, incluse le prime tre, tutte all’Olimpico tra il 2011 e il 2012. L’attaccante del Monza, riporta OddsChecker, ha realizzato quattro goal contro la sua ex squadra, solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nel massimo campionato. La possibilità che vada in rete anche martedì sera vale 5.00 su Snai.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Roma-Monza sarà una gara tutt’altro che equilibrata. I padroni di casa sono favoriti: il loro successo è quotato a 1.25 su Sisal, 1.28 su Goldbet e Better. La forbice tra il segno 1 e il 2 è particolarmente ampia: la vittoria della squadra ospite è in grado di pagare fino a 12.00 volte la posta su Sisal e Betfair (11.00 optando per Snai, Better e LeoVegas). I bookie dimostrato di aver preso una posizione netta anche in merito al numero di reti che giungeranno nel corso dei 90’. L’Over 2.5 è in vantaggio con una quota che raggiunge l’1.58 su Novibet (1.50 su Goldbet, Pokerstars e Sisal). Il segno opposto, e dunque l’Under 2.5, vale 2.55 su Betfair e 2.45 su Snai). Come anticipato, il No Gol ha una quota più bassa rispetto al Gol, quest’ultimo raggiunge un massimo di 2.10 su LeoVegas (2.00 su Snai, 2.05 su Pokerstars). Dopo aver realizzato quattro goal nelle prime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A, Abraham è rimasto a secco in tutte le ultime tre; in particolare, non ha ancora partecipato a una marcatura in quattro partite giocate all’Olimpico contro squadre provenienti dalla Serie B: 1.85 su Sisal la quota che considera un suo goal nel corso dei 90’ (4.25 se primo marcatore).