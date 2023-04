Roma-Milan, spareggio Champions: quote e analisi marcatori del match all’Olimpico

I giallorossi ospitano la squadra di Pioli: entrambe le squadre si trovano a 56 punti, a +2 sull'Inter e a -3 dalla Juventus. Dybala in dubbio, davanti dovrebbe esserci Belotti. Tra i rossoneri il pericolo numero uno è Leao

Somiglia moltissimo a uno spareggio Champions quello che andrà in scena sabato 29 aprile alle 18:00, allo stadio Olimpico, tra Roma e Milan. Le due squadre sono entrambe a 56 punti in classifica, rispettivamente al quinto e al quarto posto, a +2 sull’Inter e a -3 dalla Juventus.

Roma-Milan, le quote — Per i bookmaker è una sfida molto equilibrata: come riportato da Oddschecker, la vittoria giallorossa vale 2.85 su Sportbet e LeoVegas, 2.78 su Novibet. Quote pressoché identiche a quelle del segno 2, che vale 2.85 su Snai e 2.75 su Netbet e Daznbet. Più alte le valutazioni sul pareggio, che raggiunge quota 3.10 su Sportbet e si ferma a 3.00 su Planetwin365 e Novibet. Gli operatori non prendono dunque posizione su una favorita, ma lo fanno sul numero di gol che presumibilmente vedremo nel match: complice anche l’ottimo score interno della Roma – che ha mantenuto la porta inviolata in sette degli ultimi otto incontri casalinghi – l’Under 2.5 prevale nettamente sull’Over. Meno di tre gol totali valgono infatti appena 1.60 su Planetwin365 e Novibet, mentre l’Over 2.5 raggiunge addirittura quota 2.50 su bet365 e scende di poco su LeoVegas (2.43) e Planetwin365 (2.25). Di conseguenza, più alte anche le quote del segno Goal (2.05 su bet365, 2.00 su LeoVegas) rispetto al No Goal (1.76 su LeoVegas, 1.72 su Betway, 1.80 su Betfair).

Ultimi risultati e momento di forma — I giallorossi arrivano dal ko contro l’Atalanta, che ha riportato proprio la Dea a -4 e l’Inter a -2, permettendo anche l’aggancio del Milan. La Roma arrivava, prima di questo ko, da tre vittorie di fila contro Sampdoria, Torino e Udinese. Ma nel frattempo, la squadra di José Mourinho ha anche eliminato il Feyenoord in Europa League, conquistandosi l’accesso alle semifinali. La sfida del Gewiss Stadium ha però lasciato strascichi dal punto di vista fisico: dopo il contrasto con Palomino, Paulo Dybala ha una caviglia malconcia ed è in forte dubbio per il match con i rossoneri. La sua eventuale assenza si sommerebbe a quelle di Llorente, Smalling e forse Wijnaldum. Il Milan arriva invece dal 2-0 con cui ha superato il Lecce lo scorso turno: anche i rossoneri hanno blindato la difesa, avendo mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato.

I marcatori — La stagione giallorossa racconta quanto sia determinante Paulo Dybala. La Joya, come detto, è in dubbio: dovesse esserci, un suo gol varrebbe 3.10 con Betfair e 3.50 con Snai. Altrimenti si può pensare ad Abraham, in ballottaggio con Belotti: anche per l’attaccante inglese un gol è a 3.50 (su Sisal), quota che si alza a 3.90 su Starcasinò Bet. Tra i rossoneri è Leao il pericolo n.1: in trasferta ha segnato cinque gol e la sua quota si accende a 4.10 su LeoVegas.

I precedenti — Considerando tutte le competizioni, Roma e Milan si sono affrontate 194 volte. Il bilancio, come segnala Oddschecker, pende nettamente dalla parte dei rossoneri, che hanno ottenuto 82 vittorie, perdendo in 51 occasioni; 61 i pareggi. All’andata