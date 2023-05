Roma-Bayer Leverkusen, in palio un pezzo di finale. Quote e precedenti

I giallorossi, nonostante gli infortuni, inseguono l'ultimo atto dell'Europa League dopo esserci riusciti un anno fa in Conference. Mourinho sfida Xabi Alonso, sesto in Bundesliga e una squadra decisamente più riposata

Via alle semifinali di Europa League. Ancora in corsa Roma e Juventus: i bianconeri affronteranno il Siviglia, la squadra di Mourinho ospiterà all’Olimpico il Bayer Leverkusen per la gara d’andata. Fischio d’inizio della partita giovedì alle 21. I giallorossi arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro l’Inter, anche la formazione di Xabi Alonso ha perso nell’ultimo turno di Bundesliga: 2-1 contro il Colonia.

Gli ultimi risultati — La Roma non vince da quasi un mese. In campionato i giallorossi hanno collezionato due pari e altrettante sconfitte, il successo più recente è quello contro il Feyenoord all’Olimpico dopo i tempi supplementari. Mentre l’ultima vittoria in A è il 3-0 contro l’Udinese del 16 aprile. Ora la squadra di Mourinho è settima con 58 punti, gli stessi dell’Atalanta sesta. L’Inter in zona Champions è cinque lunghezze più avanti. Il Leverkusen in Bundesliga deve difendere la sesta posizione che vale la qualificazione alla prossima Conference: Wolfsburg, Mainz ed Eintracht inseguono e proveranno l’assalto. Mancano tre giornate alla fine del campionato. Davanti tutte le avversarie sono troppo distanti. Come riporta Oddschecker, la squadra di Xabi Alonso ha perso lo scorso weekend contro il Colonia ma non finiva k.o. addirittura dal 19 febbraio contro il Mainz.

I precedenti — Sono quattro i confronti totali tra Roma e Bayer Leverkusen. La doppia sfida più recente si è giocata ai gironi di Champions League nel 2015/16: 4-4 nella gara d’andata alla BayArena e 3-2 per i giallorossi nel ritorno all’Olimpico. Decisive le reti di Salah, Dzeko e Pjanic. L’unico successo dei tedeschi risale a una sfida del 2004/05, sempre ai giorni di Champions: 3-1 al 90’. In campo c’erano Totti, Cassano e Montella, in panchina sedeva Delneri. Come analizzato da Oddschecker, tre dei quattro incontri tra le squadre sono terminati con il segno Over 2.5.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, la Roma ha più chance di vittoria: il segno 1 è valutato 2.13 su Daznbet, 2.10 da Sportbet e 2.08 per Leovegas. L’eventuale successo del Leverkusen è quotato 4.00 da Bet365, 3.55 per Vincitu e 3.50 secondo Sisal. Mentre l’X è offerto 3.40 per Bet365, 3.30 secondo Sportbet e 3.25 su Planetwin. L’Over 2.5 ha una quota alta: 2.15 per Leovegas, 2.07 secondo Starcasinò Bet e 2.05 su Snai. L’Under è invece fissato 1.70 per Leovegas e Snai, 1.63 su Goldbet. Grande equilibrio nella valutazione del segno Gol: quota 1.95 secondo Bet365, 1.91 su Leovegas e 1.87 per Betfair. L’ipotesi che non ci siano reti oppure che sia soltanto una squadra a segnare è proposta 1.94 da Planetwin, 1.90 per Betfair e 1.87 secondo Leovegas.

