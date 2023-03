Roma, la Juve ora è tornata top. Mou a caccia di una vittoria che manca dal 2020

I giallorossi all'Olimpico contro la squadra di Allegri per rialzarsi dopo la pesante sconfitta di Cremona

Dopo la caduta pesantissima contro la Cremonese, ecco una delle sfide più difficili in calendario. La Roma delusa di José Mourinho ospita la Juventus allo stadio Olimpico in uno dei posticipi della 25esima giornata di Serie A. Si gioca domenica alle 20:45 e la sfida, che ha contorni speciali già di per sé, ne assume altri per l'importanza della corsa Champions. I giallorossi sarebbero potuti andare al secondo posto insieme a Inter e Milan, scavalcando la Lazio e allontanando l'Atalanta. E invece ora Dybala e compagni sono quinti e con un'altra sconfitta vedrebbero allontanarsi decisamente l'obiettivo quarto posto. La Juventus invece è indietro a 35 punti, complice il -15 in attesa del responso del ricorso.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, c’è tanto equilibrio nelle valutazioni dei segni 1X2. Il possibile successo della squadra di Mourinho è valutato 2.70 da Betfair, 2.60 per Better e Sisal. L’eventuale vittoria della formazione di Allegri è proposto 2.90 da Novibet, Netbet e Planetwin. Mentre l’X è offerto 3.10 da Goldbet e Novibet, 3.05 per Starcasinò Bet. Altissima la quota dell’Over 2.5: 2.50 per Bet365, 2.37 secondo Starcasinò Bet, 2.25 su Sisal. L’Under è infatti più probabile per i bookmaker: 1.57 il valore fissato da Sisal, 1.55 per Better e 1.53 su Goldbet. Il segno Gol resta a quota 2.00 su Betfair e Bet365, 1.98 secondo Starcasinò Bet. Mentre il No Gol è fermo a 1.77 per Planetwin, 1.75 su Betfair e Bet365. Tutte le quote sulla Serie A si trovano anche su Gazzetta Scommesse, dove è possibile verificare e confrontare i bonus di benvenuto dei principali siti scommesse.

Gli ultimi risultati — La squadra di Mourinho arriva dall’inaspettata sconfitta contro la Cremonese: 2-1 allo Zini, decisive le reti di Tsadjout e Ciofani. Ai giallorossi non è bastato il gol di Spinazzola. Gli uomini di Allegri hanno superato 4-2 il Torino nel derby: è il quarto successo di fila in campionato per i bianconeri. Come riporta Oddschecker, l’ultima sconfitta della Juventus è arrivata contro il Monza il 29 gennaio, poi nessun k.o. in tutte le competizioni. Entrambe le formazioni hanno superato il turno in Europa League: la Roma battendo il Salisburgo e i bianconeri eliminando il Nantes.

I precedenti — Sono ben 199 le sfide totali tra Roma e Juventus. Il bilancio dei precedenti è nettamente in favore dei bianconeri con 95 vittorie contro le 48 dei giallorossi, 56 i pareggi. La gara d’andata all’Allianz Stadium dello scorso 27 agosto è finita 1-1: Vlahovic e Abraham i marcatori. Prima la Roma aveva perso i tre confronti più recenti contro gli avversari. L’ultimo successo dei giallorossi è arrivato addirittura nel 2020: 1-3 a Torino. Come analizzato da Oddschecker, dal 2018 a oggi la Roma ha battuto la Juventus soltanto in due occasioni: l’altra nel maggio 2019.