Roma, la corsa Champions passa dalla Fiorentina: Mou favorito contro Italiano

I giallorossi all’Olimpico a caccia dei tre punti per non mollare la corsa al quarto posto

Redazione

La Roma non può mollare la corsa al quarto posto. Archiviato il successo agli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, i giallorossi ospitano all’Olimpico la Fiorentina: fischio d’inizio domenica alle 20.45. Mourinho ha deciso di non alimentare le polemiche delle ultime ore non parlando in conferenza stampa, ma il modo migliore per tenere acceso l’entusiasmo è uscire con i tre punti dall’Olimpico.

ULTIMI RISULTATI

Lo scorso weekend, i giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro il Milan a San Siro. La formazione di Mourinho è ora settima in classifica con 31 punti, gli stessi di Lazio e Atalanta. La zona Champions è tre lunghezze più avanti: al quarto posto c’è l’Inter di Inzaghi. La Roma ha messo in fila quattro risultati utili in campionato (tre pareggi e un successo), l’ultimo k.o. è arrivato nel derby con la Lazio del 6 novembre. La Fiorentina è nona con 23 punti: nelle cinque sfide più recenti ha ottenuto quattro vittorie e un k.o. contro il Milan. Come riporta Oddschecker, nel parziale i viola hanno sempre segnato ma soltanto contro la Sampdoria il 6 novembre sono riusciti a tenere la porta inviolata.

I PRECEDENTI

Sono 191 le sfide totali tra Roma e Fiorentina: il bilancio è favorevole ai giallorossi con 67 vittorie, 58 quelle dei viola e 66 i pareggi. La squadra di Mourinho ha perso il confronto più recente al Franchi lo scorso 9 maggio. Prima aveva conquistato cinque successi consecutivi contro gli avversari. Come analizzato da Oddschecker, nelle ultime dodici sfide sono state realizzate almeno due reti totali. Il segno Gol è quello più probabile perché soltanto tre partite delle dieci più recenti sono terminate con un No Gol.

LE QUOTE

Secondo i bookmaker, la Roma è favorita: il segno 1 è valutato 2.02 da Starcasinò Bet, 2.00 per Betfair e Sisal. L’eventuale successo della Fiorentina è proposto 3.90 da Betfair, 3.80 su Novibet e 3.82 secondo Netbet. Mentre l’X è offerto 3.50 da Goldbet, Better e Betfair. L’Over 2.5 ha meno chance per i bookie: 2.15 la quota fissata da Betfair, 1.95 quella scelta da Goldbet e Better. L’Under è fermo a 1.80 per Bet365, 1.75 secondo Starcasinò Bet e Goldbet. Grande equilibrio nella previsione del segno Gol: 1.91 per Bet365, 1.87 su Betfair e 1.80 secondo Planetwin. Il No Gol è invece valutato 1.90 da Planetwin, 1.87 per Betfair e Starcasinò Bet.