Roma, occasione Coppa Italia: è favorita contro la Cremonese ai quarti

I giallorossi all'Olimpico cercano il pass per la semifinale

Redazione

La Roma contro la Cremonese all'Olimpico cerca il pass per la semifinale di Coppa Italia. L'eliminazione di Napoli e Milan dà a Mourinho la grande occasione per arrivare quantomeno in finale battendo appunto la Cremonese e una tra Fiorentina e Torino. Ma la squadra di Ballardini, dopo aver eliminato Spalletti al Maradona, ora cerca la seconda impresa.

Roma e Cremonese, gli ultimi risultati — Dopo aver espugnato il Maradona, la Cremonese non si pone limiti in Coppa Italia. Ai quarti di finali, però, i grigiorossi (all'ultima posizione nella classifica di Serie A) sono chiamati all'impresa. Il nuovo ostacolo è la Roma di Mourinho che, in virtù delle eliminazioni di Napoli e Milan, ha una ghiotta occasione. È infatti la favorita per raggiungere la finalissima del 24 maggio. I giallorossi stanno attraversando un buon momento: nel 2023 hanno perso solo domenica scorsa contro la capolista. In Coppa, invece, hanno eliminato il Genoa agli ottavi: in quel caso è stato sufficiente un lampo di genio di Dybala. La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro l'Inter in A, potrebbe qualificarsi per la seconda volta alla semifinale (la prima risale al 1986/87). È invece dal 2016/17 che la Roma non ottiene il pass per il penultimo turno della competizione: nelle ultime quattro partite, ha alternato una sconfitta e una vittoria.

I precedenti — Roma e Cremonese non si sono mai affrontate in precedenza in Coppa Italia: in generale, la formazione giallorossa ha vinto 11 delle 15 sfide contro i grigiorossi in Serie A (due pareggi, due sconfitte), comprese le ultime quattro. La Roma, inoltre, ha ospitato otto volte la Cremonese vincendo la partita in sei occasioni: l'ultima sconfitta interna dei giallorossi contro i lombardi risale all'ottobre 1993 in Serie A (1-2). La Roma è stata eliminata nelle ultime tre occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia, tutte gare giocate in trasferta - l'ultima volta che ha giocato questo turno in casa, ha battuto 2-1 il Cesena, raggiungendo le semifinali. Un occhio, infine, ai marcatori. Felix Afena-Gyan, ricorda OddsChecker, ha già segnato due gol in questa edizione della Coppa Italia: nessun compagno di squadra ne conta di più. La quota che lo considera marcatore nel corso del match di mercoledì è di 5.00 (Okereke più avanti, a 4.50 su Sisal). Per la Roma, Dybala ha realizzato tre reti nelle tre sfide in questa Serie A contro squadre neopromosse, anche se l'unica a cui non ha segnato è proprio la Cremonese (doppietta al Monza e un gol al Lecce). Una sua marcatura vale 2.25, stessa quota di Abraham, sempre su Sisal.

Le quote — Le quote rispecchiano la situazione precedentemente delineata. La Roma, riporta OddsChecker, gode dei favori del pronostico: l'1 vale 1.36 su Betfair, 1.43 su NetBet. Molto alta la soglia fissata per il successo della Cremonese. Si va dal 7.50 di StarCasinò Bet e Bet365 all'8.00 di Betfair (7.50 su Sisal). Il pareggio nei tempi regolamentari è un'eventualità da considerare, e che è in grado di pagare fino a 4.75 volte la posta su Sisal, Novibet, Better e Bet365. A proposito di gol, l'Over è in "vantaggio" ma la forbice tra i due segni è tutt'altro che ampia: il primo scenario vale 1.72 su Sisal, 1.77 su Planetwin, 1.85 su Bet365; il secondo raggiunge un massimo di 2.00 su Betfair (la quota è più bassa su Goldbet, 1.95, e StarCasinò Bet, 1.98). Anche sul mercato del Goal c'è qualche dubbio: gli scommettitori non escludono che una delle due squadre, verosimilmente la Cremonese, possa rimanere a secco. Ma la differenza tra i due segni è minima: 1.80 contro 1.90 su Sisal, 1.72 e 2.00 su Better. A 1.40 la possibilità che la Roma conquisti la qualificazione nei tempi regolamentari (7.50 la quota che coinvolge la Cremonese nel medesimo scenario).