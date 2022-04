Roma domenica favorita contro il Bologna: Mou vuole conservare il quinto posto

Dopo la Conference League, i giallorossi impegnati all'Olimpico per difendere la posizione dalle inseguitrici Lazio, Fiorentina e Atalanta

Redazione

Il primo passo, oggi più importante di tutto, è l'andata della semifinale di Conference League contro il Leicester al King Power Stadium. Ma messa da parte la coppa, per la Roma sarà tempo di pensare al Bologna: contro i rossoblù di Mihajlovic, che ieri hanno fatto un dispetto niente male in chiave scudetto all'Inter, il fischio d'inizio è domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico. I giallorossi lottano per l’Europa e hanno bisogno di punti per tenere lontane le inseguitrici Lazio, Fiorentina e Atalanta: nessuna di queste tre ha approfittato più di tanto del punto in due partite (Napoli e Inter) della squadra di Mourinho: la Lazio ha perso con il Milan, Fiorentina e Atalanta hanno perso e pareggiato contro Udinese e Torino nei recuperi di ieri.

Gli ultimi risultati

La Roma è reduce appunto dalla sconfitta rimediata contro l’Inter: 3-1 a San Siro con le reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. A poco è servito il goal di Mkhitaryan. Ora i giallorossi sono quinti con con 58 punti, in piena zona Europa League. Dietro inseguono Lazio e Fiorentina a due punti di distanza e poi l’Atalanta a 55. La Roma vuole ritrovare la vittoria: contro il Napoli è arrivato un pareggio, poi la sconfitta coi nerazzurri. Il Bologna è in un ottimo momento: arriva da cinque risultati utili consecutivi (tre pari e due successi contro Sampdoria e Inter) e come riporta Oddschecker l’ultima sconfitta dei rossoblù è arrivata il 20 marzo contro l’Atalanta: 0-1 al Dall’Ara, rete di Cisse.

I precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Roma e Bologna è in equilibrio: nei 156 incroci sono state 56 le vittorie dei giallorossi contro le 53 dei rossoblù, 47 i pareggi. Nella gara d’andata la squadra di Mihajlovic ha superato gli avversari 1-0 con il gol di Svanberg con tanto di polemiche per la direzione arbitrale di Pairetto (specialmente quello ad Abraham che lo costrinse a saltare Roma-Inter). Nell’ultima partita all’Olimpico hanno invece avuto la meglio i padroni di casa: stesso risultato di 1-0 e goal di Mayoral, era l’11 aprile 2021. Nelle sette sfide più recenti davanti al loro pubblico, i giallorossi hanno superato il Bologna cinque volte, poi un pari e una vittoria dei rossoblù (2-3, il 7 febbraio 2020). Come analizzato da Oddschecker, gli uomini di Mourinho sono imbattuti in casa da sei partite di campionato: l’ultima sconfitta è arrivata il 9 gennaio contro la Juventus. Poi quattro successi e due pari. In questo parziale la difesa della Roma ha tenuto bene: Rui Patricio ha infatti subito appena tre reti.

Roma-Bologna, le previsioni dei bookmakers

Secondo i bookmakers sono i giallorossi ad essere favoriti: la squadra di Mourinho ha il 69% di chance di vittoria contro l’appena 14% dei rossoblù, il pareggio vale il 17%. C’è grande equilibrio sulla probabilità che entrambe le squadre segnino: il Gol si attesta al 51%, la giocata opposta è ferma al 49%. La previsione degli analisti è che per la partita di domenica sera si arrivi ad almeno tre reti realizzate: l’Over 2.5 è valutato al 58%, mentre l’Under 2.5 è al 42%.