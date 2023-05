Siviglia-Roma, il viaggio verso Budapest attraverso le quote dei bookmakers

Quella di mercoledì sarà la seconda finale europea consecutiva per i giallorossi guidati da Mourinho, uno scontro contro la regina di questa competizione: gli andalusi sono imbattuti nelle finali di Coppa Uefa/Europa League

Manca sempre meno a Siviglia-Roma e per i bookmaker c’è un sostanziale equilibrio, come si evince dalla comparazione quote che si può leggere qui. Quella di mercoledì sarà la seconda finale europea consecutiva per i giallorossi guidati da José Mourinho, uno scontro contro la regina di questa competizione: gli andalusi sono imbattuti nelle finali di Coppa Uefa/Europa League che hanno disputato e hanno in bacheca sei trofei. Ma anche Mou può vantare un record niente male: cinque vittorie su cinque finali europee giocate con i suoi club.

Le favorite all'inizio — Quello di Budapest sarà l’ultimo atto di un percorso iniziato in momenti diversi per le due squadre: la Roma ha cominciato la stagione in questa competizione, il Siviglia è retrocesso dalla Champions League ed è entrato nella seconda fase del torneo. Ecco perché, a settembre, gli andalusi non figuravano tra le papabili candidate alla vittoria dell’Europa League. C’era invece la Roma, con quote tra i 10.00 e i 12.00: i bookmaker preferivano le inglesi – Arsenal e Manchester United, cadute contro Sporting e proprio Siviglia – e dopo i giallorossi collocavano la Lazio intorno a quota 16.00.

Dopo la fase a gironi — La quota sulla Roma vincente Europa League si è però alzata dopo la fase a gironi, che ha visto i giallorossi qualificarsi da secondi e dunque accedere agli spareggi. Complice anche l’arrivo delle terze dalla Champions League, la squadra di Mourinho – alla vigilia del sorteggio – era data intorno a quota 21.00, sfavorita rispetto alle già dette inglesi, ma nei confronti di Juventus, Ajax, Real Sociedad, Siviglia e Betis. Dopo l’accoppiamento contro il Salisburgo, le quota della Roma si è abbassata a 16.00, comunque decisamente più alta rispetto quelle di Gunners, Red Devils e bianconeri.

Da Salisburgo a... Budapest — Eliminato il Salisburgo, gli operatori hanno progressivamente iniziato a credere di più nella Roma. Agli ottavi è arrivato l’accoppiamento con la Real Sociedad: giallorossi ancora indietro rispetto alle squadre già nominate, ma con quota sulla vittoria del torneo compresa tra 12.00 e 15.00. Ma è con il sorteggio dei quarti di finale che la quota della Roma ha iniziato a calare sempre di più. Feyenoord prima, vincente tra Leverkusen e Union St.Gilloise poi, eventuale derby con la Juve solo in finale: a metà marzo la vittoria della Roma in Europa League si giocava tra 6.00 e 6.50. E sbattuti fuori gli olandesi, alla vigilia della semifinale contro il Bayer, la Roma si collocava tra 3.75 e 4.00, sempre sfavorita rispetto all’altro lato del tabellone.

Alla vigilia — Un’etichetta, quella di sfavorita, che non cambia nemmeno alla vigilia della finale: come rilevato da Oddschecker, i bookmaker – relativamente al mercato secco vincente Europa League – preferiscono, seppur di poco, gli andalusi. La quota del Siviglia oscilla tra 1.80 (Betway, DaznBet, Netbet) e 1.90 (LeoVegas, Snai), con Goldbet e Better a 1.85. La Roma con la coppa in mano vale invece 1.90 su Sisal, Snai e LeoVegas, 1.95 su Better e Goldbet, 2.00 su bet365, Betway, DaznBet e Netbet.