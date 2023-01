Napoli-Roma, Mou si affida a Dybala nello stadio di Diego per il colpo Champions

La Joya con la maglia della Juventus ha segnato tre gol al Napoli, fornendo cinque assist: l’uomo più in forma dei giallorossi prova ad andare a bonus per il quarto match consecutivo

Redazione

Un colpo vero, da grande. Per dimostrare a tutti di essere la favorita per la corsa a un posto Champions. La Roma di Mourinho studia l'impresa: domenica sera alle 20:45 sfida il Napoli allo stadio Maradona dopo un inizio di 2023 molto positivo che l'ha portata a ridosso del secondo posto. La corsa Champions è super agguerrita nonostante la penalizzazione della Juventus, con i giallorossi a lottare insieme a Milan, Atalanta, Lazio e Inter per centrare almeno il quarto posto. Lo scudetto invece sembra cosa fatta: il Napoli ha un maxi vantaggio di 12 punti sulla seconda in classifica e un pezzo di titolo in tasca già al giro di boa del campionato.

Come arrivano Napoli e Roma — La Roma non ha ancora perso nel 2023, ottenendo tre vittorie e un pareggio in extremis a San Siro con il Milan. I giallorossi arrivano al big match nel miglior momento di forma della stagione, con un Abraham ritrovato e un Dybala in formato super. Il Napoli, dopo la sconfitta con l’Inter, ha riordinato le idee e, nonostante l’uscita dalla Coppa Italia con la Cremonese, ha ottenuto tre successi su tre. Come riporta Oddschecker, la Roma dalla ripresa del campionato ha conquistato dieci punti, uno in più del Napoli fermo a quota nove.

I precedenti — La sfida Napoli-Roma è una classica del nostro campionato, tanto da guadagnarsi l’appellativo di Derby del Sole. Le due squadre si sono affrontate 173 volte tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio a favore dei giallorossi di 65 vittorie a 52. Un match che spesso non ha visto prevalere una sull’altra, fermandosi sul pari per ben 56 volte. Come analizzato da Oddschecker, al Maradona, invece, il bilancio è a favore degli azzurri avanti per 37 successi a 25. A Napoli, la Roma non vince dalla stagione 2017/2018, quando una doppietta di Dzeko insieme ai gol di Perotti e Under, chiusero il risultato per 2-4. Nessun successo negli ultimi quattro precedenti fuori casa per i giallorossi: due pareggi e due sconfitte. In questa stagione, il Napoli al Maradona non ha ancora perso ma il Derby del Sole regala sempre sorprese e spettacolo.

Le quote — Il Napoli parte favorito per la vittoria finale: un successo degli azzurri è quotato 1.75 con Novibet e 1.74 con NetBet. Più alte le quote per un pari o una vittoria giallorossa, rispettivamente a 3.75 e 4.75 con Goldbet. I bookmaker si aspettano un match equilibrato e difficile da sbloccare, tanto da quotare 1.83 almeno un gol di entrambe le squadre e a 1.87 l’Over 2.5. Negli ultimi anni, il Derby del Sole ha sempre regalato gol e spettacolo: l’ottimo momento di forma delle due squadre le mette sullo stesso livello, prendono così quota le valutazioni del No Goal o dell’Under a 1.83 e 1.80 con Betfair. Il bomber più atteso del match è Osimhen a 2.00 con Sisal, seguito da Kvara a 3.00. Per la Roma i marcatori più probabili sono Dybala e Abraham a quota 4.00 con Better.