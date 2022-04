La Roma studia lo sgambetto a Spalletti: a Pasquetta big match contro il Napoli

I precedenti sorridono ai giallorossi ma sono i partenopei a partire favoriti

Redazione

In Europa la missione l'ha compiuta, in campionato non ancora. L'obiettivo della Roma è diventato quello di conquistare un posto in Europa League, con uno sguardo vigile ad un eventuale passo falso della Juventus per un eventuale quarto posto che sarebbe clamoroso. Il presente però si chiama Napoli nel big match di Pasquetta allo stadio Maradona alle 19. I giallorossi non possono permettersi di rallentare in Serie A e sono in piena euforia dopo il 4-0 al Bodo.

Ecco come arrivano Napoli e Roma al big match

Il Napoli dal canto suo non può sorridere. Ha accarezzato il sogno scudetto dal quale si è bruscamente svegliato con per colpa del passo falso con la Fiorentina. La vetta della classifica è comunque ancora vicina e l'ex di giornata Luciano Spalletti cercherà di non mollare fino alla fine, sperando nella caduta di Milan e Inter. E pensare che il Napoli arrivava da tre vittorie di fila con Verona, Udinese e Atalanta. Un filotto che aveva rilanciato in modo credibile la squadra di Spalletti nel discorso scudetto. Domenica scorsa, i viola sono riusciti ad imporsi per 2-3 grazie alle reti di Gonzalez, Ikoné e Cabral; inutili i gol di Mertens e Osimhen. La Roma sta vivendo invece il miglior momento della stagione: ha sconfitto il Bodo/Glimt qualificandosi alle semifinali di Conference League mentre in campionato è a punteggio pieno nelle ultime tre partite (battendo Lazio, Sampdoria e Salernitana) e non perde da undici giornate, in cui sono arrivate sette vittorie e quattro pareggi.

Il bilancio

Tra Roma e Napoli nei precedenti regna l'equilibrio, con un leggero vantaggio dei giallorossi nei precedenti (171, con 153 in Serie A e 18 in Coppa Italia): in 65 occasioni è stata la Roma a vincere, 51 volte il Napoli e 55 pareggi. La squadra di Mourinho è alla ricerca di un successo che manca da quasi tre anni contro il Napoli, come riportato da OddsChecker: l'ultimo risale al 2 novembre 2019 quando all'Olimpico finì 2-1 per la squadra di casa. Da allora, tre sconfitte e un pareggio, arrivato proprio nella gara d'andata in uno 0-0 senza reti ma carico di emozioni.

I pronostici

La Roma quindi va a caccia del colpo grosso che la nobiliterebbe come favorita per la corsa all'Europa League e che spegnerebbe definitivamente le chance di titolo del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono incappati in cinque delle sei sconfitte in campionato ma secondo i bookmakers sono comunque i favoriti. Secondo quanto rilevato da OddsChecker, la squadra di Spalletti ha il 50% delle possibilità di vincere, contro il 24% riservato ai giallorossi; il restante 26% è lasciato al pareggio. Quanto al numero di gol, gli operatori si aspettano una gara dove se ne vedranno più di due: questa ipotesi ha il 55% delle chance, contro il 45% riservato all'under 2.5. Leggermente più sbilanciate le valutazioni a proposito dell'eventualità in cui entrambe le squadre vadano in rete, con il 57% per l'esito positivo mentre al 43% l'opzione per cui una delle due rimanga a secco.