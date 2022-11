Roma-Ludogorets, solo la vittoria. I giallorossi hanno sempre superato i gironi

In Europa League non è mai arrivato un terzo posto da quando esiste la competizione. Un motivo in più per sperare in un successo davanti ad un Olimpico ancora una volta esaurito

Una finale vera e propria. Questo è Roma-Ludogorets, ultima partita del girone di Europa League. Si gioca giovedì sera alle 21 allo stadio Olimpico, esaurito ancora una volta. I giallorossi dopo aver battuto l'Helsinki fuori casa ora hanno bisogno di un successo (con qualsiasi scarto) per accedere da seconda del girone (alle spalle del Betis) al playoff nei quali sfiderà una delle "retrocesse" dalla Champions League. Ma ci sarà tempo, eventualmente, per pensarci. Prima bisogna staccare il pass dei gironi. E non sarà una passeggiata visto che all'andata hanno vinto gli uomini di Simundza 2-1.

Roma e Ludogorets, gli ultimi risultati

— La Roma ha perso contro il Betis l'ultima partita casalinga in Europa, dopo venti gare di fila in casa senza sconfitte (14 vittorie e 6 pareggi). I giallorossi non perdono due match consecutivi all’Olimpico in una stagione nelle competizioni europee dal 2014-15. Nelle precedenti quattro stagioni disputate in Europa League, la Roma ha sempre superato la fase a gironi (2009/10, 2016/17, 2019/20 e 2020/21). Come riporta Oddschecker, il Ludogorets non vince da 11 trasferte (3 pareggi, 8 sconfitte) nella competizione e non ha mai tenuto la porta inviolata nel parziale. La formazione bulgara ha superato il girone in tre delle precedenti sei partecipazioni all’Europa League, anche se è stata eliminata in questa fase nelle ultime due occasioni: 2020/21 e 2021/22.

I precedenti — La vittoria del Ludogorets contro la Roma nella prima giornata di questa Europa League è stata la prima sfida tra le due squadre. I giallorossi sono imbattuti in casa (4 vittorie, 1 pareggio) contro club bulgari in Europa e hanno mantenuto la porta inviolata quattro volte su cinque. Come analizzato da Oddschecker, il Ludogorets ha vinto la sua prima trasferta contro un club italiano nel febbraio 2014, la Lazio, ma ha perso le successive due gare esterne contro Milan e Inter.

Le quote — La squadra di Mourinho non può sbagliare: deve vincere per passare il turno. Un pareggio non basta, perché il Ludogorets è attualmente in vantaggio negli scontri diretti. Secondo i bookmaker, i giallorossi restano favoriti: il segno 1 è valutato 1.31 da Netbet e Novibet, 1.30 secondo Sisal. L’eventuale successo della formazione bulgara è proposto addirittura a 10 da 888Sport, Leovegas e Sisal. L’X è quotato 5.75 da Bet365, 5.50 secondo Betfair e Goldbet. Gli analisti si aspettano che la squadra di Simundza non segni: il No Gol è offerto 1.87 da Betfair, 1.78 per Better e Goldbet. Mentre il Gol ha una quota più alta: 2 secondo Leovegas, 888Sport e Bet365. I bookie puntano sull’eventualità che siano più di due le reti totali realizzate: l’Over 2.5 è valutato 1.61 da Bet365, 1.60 per 888Sport e Betfair. Mentre la giocata inversa sale a 2.40 su Leovegas, 2.30 per Snai e Better.