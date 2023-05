Bayer-Roma, la notte che vale una stagione: quote e precedenti in Germania

I giallorossi alla BayArena giovedì sera alle 21 nel ritorno della semifinale di Europa League. Mourinho parte da un leggero vantaggio ottenuto grazie all'1-0 firmato Bove all'Olimpico

Redazione

Il gol di Bove ha dato alla Roma un gol di vantaggio, ma la qualificazione alla finale di Budapest è ancora tutta da guadagnare: bisognerà uscire indenni dalla BayArena. Ecco l’analisi delle quote sulla semifinale di ritorno di Europa League tra i giallorossi e il Bayer Leverkusen, in programma giovedì alle 21:00.

Bayer Leverkusen-Roma, le quote — Come riporta OddsChecker, partendo dalle quote 1x2, sono i tedeschi ad essere favoriti per i bookmaker: la vittoria del Bayer nei 90’ parte da 1.98 su LeoVegas e tocca quota massima su Sisal a 2.10. Il segno 2, quello del successo giallorosso, parte da 3.55 su Vincitu e arriva fino a 3.90 su bet365. Vale invece 3.45 su Vincitu e LeoVegas il segno X. La Roma ha due risultati su tre, mentre una sconfitta con un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Quest’ultima ipotesi si trova a 6.55 su Goldbet e Better. Nello specifico, una vittoria giallorossa dal dischetto vale 11.50. Per quanto riguarda, invece, le quote qualificazione, la Roma è favorita a 1.55 rispetto ai 2.50 del Bayer.

Passando alle reti, secondo i bookmaker non si assisterà a un match ricco di marcature. L’Under 2.5 è favorito con quote che partono dall’1.65 di Betfair e arrivano all’1.73 di bet365 e LeoVegas. Più alte le quote dell’Over 2.5, che si attesta a 2.10 su diverse lavagne, tra cui quelle di Sisal e Starcasinò Bet. Più equilibrio nel mercato Goal/No Goal: leggermente favorito il No Goal, che oscilla tra l’1.80 di bet365 e l’1.90 di Snai. Mentre l’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno tocca anche quota 1.95 su bet365.

Gli ultimi risultati — I giallorossi arrivano dallo 0-0 in campionato contro il Bologna: ora il quarto posto occupato dalla Lazio dista sei punti. Nell’ultimo periodo, le principali soddisfazioni per la Roma arrivano dall’Europa: dopo quella sull’Udinese datata 16 aprile, le uniche due vittorie ottenute nel mese successivo sono quelle – entrambe all’Olimpico – contro Feyenoord e Bayer. I tedeschi hanno pareggiato 1-1 sul campo dello Stoccarda nell’ultimo turno di Bundesliga e sono settimi a pari punti col Wolfsburg, ma dietro per differenza reti: così sarebbero estromessi dall’Europa.

I precedenti — Quello di giovedì sarà il sesto incrocio tra le due squadre in competizioni ufficiali. Prima del match d’andata, Roma e Bayer si erano incontrate nel 2004 e nel 2015, nella fase a gironi della Champions League. Il primo anno la Roma perse 3-1 in Germania e pareggiò 1-1 all’Olimpico. Otto anni fa, invece, rocambolesco 4-4 alla BayArena e vittoria giallorossa per 3-2 a Roma.